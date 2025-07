Ratificación de mandato, un gasto inútil: PRI

Como un gasto innecesario, lleno de inconsistencias y que solamente serviría como aparador para comenzar los actos anticipados de campaña del alcalde Enrique Alfaro, calificó el regidor priista Sergio Otal Lobo este ejercicio. Dijo que no es vinculante con nada y no tiene efectos jurídicos, no señala ninguna posible sanción como la separación del cargo y es solo una figura jurídica decorativa.

Uno de los aspectos que hacen oponerse a dicho ejercicio es que de acuerdo a las reglas del mismo, se establece con toda claridad que en el periodo previo a la votación se puede hacer difusión de sus logros, lo que es un acto de campaña, y la gravedad estriba en el hecho de que el alcalde lo quiere hacer previo al inicio del proceso electoral marcado para el 1°de septiembre, es decir quiere aprovechar los tiempos para hacerse campaña.

El regidor añadió que el Consejo ciudadano encargado de llevar a cabo el proceso, carece de herramientas, experiencia y todo lo necesario para llevar a cabo el proceso lo que, además de que carecería de valor jurídico, pues este no es la autoridad electoral con facultades y organización, además que desde que fue conformado no ha llevado a cabo ninguna función para la que fue creado. “Creemos que solo fue hecho ex profeso para este acto ciudadano”, dijo.

“Creemos que el ayuntamiento tapatío no está para realizar dicho gasto, tan solo en la dirección de protección civil municipal necesitan mejor equipamiento, la actualización del atlas de riesgo, gastar en un proceso de consulta resulta absurdo”, concluyó.

