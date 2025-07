Titular del ITEI saldrá con o sin acuerdos

Gracias al principio de incautación que se estipuló en las bases de elección para el titular del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar aseguró que el proceso ocurrirá independientemente si los diputados llegan a un acuerdo o no.

Los problemas heredados entre el Partido Revolución Institucional (PRI) y el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), por la aprobación de la Reforma Electoral en la que no pudieron generar consensos, hace dudar a algunos representantes populares sobre la capacidad que tendrán estos para ejercer funciones en próximos acuerdos. Sin embargo, el independiente aseguró que en el caso de quien supla a Cinthya Cantero Pacheco, no será así.

“Quiero decirles que de los cuatro perfiles que tenían la posibilidad de pasar, los cuatro tienen sus documentos completos: Currículum, carta de no antecedentes penales, un proyecto para el mismo instituto y, finalmente las cartas de recomendación que eran tan importantes. Ahora, después de esto hacia el 22 de junio vamos a tener la comparecencia pública que deberán tener los participantes (…) La insaculación es tal cual un sorteo, los cuatro nombres se podrían poner en un sobre para que no haya duda de que sólo hay cuatro nombres y se seleccionaría al azar”, argumentó el diputado.

Finalmente, el congresista aseguró que la única manera en la que los diputados podrían evitar la elección del nuevo titular, sería no llamando a pleno y aunque no aclaró si existen o no consecuencias para ello, sí dijo que el acto sería una irresponsabilidad.

