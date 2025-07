Ineficaz e insuficiente combate a inundaciones en AMG

Apostarle al desazolve y ampliación de colectores para evitar las inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es un error pues no resuelve de fondo la problemática, que al contrario de disminuir, se están incrementando las zonas de inundación, en tan solo 17 años se pasó de tener alrededor de 100 a más de 350 puntos de conflicto.

Así lo confirmó el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Valdivia Ornelas, del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCHS), quien tiene cerca de dos décadas recolectando información sobre los patrones de las zonas que año con años se inundan.

La base de datos sobre inundaciones cuenta con un registro desde 1907, se hace un corte cada 10 años hasta la fecha, arrojando la información georreferenciada y validada con carácter científico, el investigador advirtió que se han encontrado patrones, se mantienen las zonas de inundación y lo que es peor: han crecido.

“El hecho de apostarle a la infraestructura hidráulica como única manera de resolver los problemas de inundación, pues no, nos hemos dado cuenta que no es la manera de abordar el problema, crece más rápido la ciudad que el hecho de ampliar los sistemas de colectores, siempre el crecimiento de la ciudad rebasa la capacidad de colectores que se están construyendo, se necesita mucha inversión y la ciudad está creciendo a un ritmo muy acelerado y transforma el medio natural y altera el ciclo del agua”, explicó el científico de la UdeG.

Valdivia Ornelas indicó que al crecer la ciudad se da un proceso de “impermeabilización” al colocar las capas asfálticas. La corrupción e incompetencia de los gobiernos que no apostaron por una planeación, dio como resultado un crecimiento desordenado de la ciudad, en sitios donde se consideraban de recarga acuífera se otorgaron licencias de construcción o bien con base en afirmativas fictas emitidas por el Tribunal de lo Administrativo se perjudicó a toda el AMG por que se abate la infiltración y abate la escorrentía.

“Entonces no hay colector que tenga la capacidad de conducir estos enormes volúmenes de agua que se están generando tanto por la urbanización como la manera en que llueve. Entonces pensamos que ha sido una manera errónea de resolver estos problemas y esto se ha visto desde la década de 1920, 1930 y siempre se le ha apostado por la infraestructura hidráulica y siempre cada vez vemos que en vez de abatirse las inundaciones al contrario, se han incrementado tanto en cantidad como en periodicidad”, señaló.

LA FILTRACIÓN, OTRO FACTOR EN CONTRA

Además, el problema no solo son las inundaciones sino también la falta de filtración que impide que los mantos freáticos se renueven, las aguas pluviales se están mezclando con las aguas negras, lo que significará una inminente falta de agua en el futuro para abastecer a la ciudad, por contradictorio que suene: Guadalajara se seca.

“Se le apostó en un principio al hecho de conducir el agua del colector, solucionar el problema de la contaminación, porque se mezclaban aguas urbanas con aguas de lluvia, un solo sistema pudiera conducir agua urbana y agua de lluvia y pues eso incrementa el problema de la capacidad de conducción de los sistemas hidráulicos, debió ser un sistema dual: captar agua de lluvia y conducir desechos urbanos, pero eso ya no existió, se le apostó a un solo colector, de hecho se le apostó a un solo colector, el río de San Juan de Dios y ese colector se entubó en vez de hacer propuestas de conducción paralela”, lamentó Valdivia Ornelas.

LA SOLUCIÓN

El investigador de la UdeG explicó que no existe una formula o un solo paso para corregir el problema sino varias y de aplicación muy complicada. La realidad es que se necesita de la voluntad de los gobiernos municipal, estatal y de las paraestatales Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Tiene que ser de carácter integral, tiene que haber un control en el crecimiento urbano, el crecimiento urbano no debe de alterar radicalmente los ejes drenantes, ciertas áreas no se deben de urbanizar, se deben de respetar las condiciones hidráulicas de los causes principales, no deben de urbanizarse las zonas bajas con problemas naturales de anegamiento como era el (Parque) Deán o como es la zona de las partes bajas de Tlajomulco donde antes eran antiguas presas”, explicó.

OBRAS SIN GARANTÍA

Actualmente los gobiernos municipales realizan obras de desazolve de canales con la intención de reducir las inundaciones, inversiones millonarias que Guadalajara o Zapopan han hecho, por ejemplo, para limpiar de obstrucciones el flujo del agua, trabajos que han sido resaltados en redes sociales, pero no garantizan a las familias su seguridad y la de sus bienes.

FRASE:

“Debe haber una política de captación en las partes altas, de retención y filtración, y debe ir a la par con la actualización de los sistemas de colectores, pero no se debe responsabilizar a los colectores como la única estrategia de solucionar el problema de las inundaciones”,Luis Valdivia Ornelas, Investigador del CUCHS de la UdeG

