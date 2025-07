Zapopanos exigen servicios básicos

Habitantes de la colonia Lomas del Centinela salieron a las calles principales de Zapopan para exigir que el alcalde Pablo Lemus Navarro les otorgue la prestación de servicios básicos. Tubería, electricidad y desagües, son las principales carencias que los más de 150 manifestantes pedían al gobierno municipal.

“No puede ser posible que estén levantando banquetas, en lugar de pavimentar todas las colonias, nosotros no les vamos a pagar mordidas, eso saldría de las colegiaturas de los hijos de todos los que estamos aquí (…) esto no es de colores, esto es de colonos, nosotros no tenemos fines políticos, no es del PRI, del PAN, del MC o del PRD”, comentó uno de los inconformes.

El contingente bloqueó de manera temporal las dos vialidades más circuladas por los zapopanos (Avenida Hidalgo y Laureles), y comentaron a los medios de comunicación que estarán dispuestos a manifestarse diariamente hasta que sea el propio alcalde Pablo Lemus quien atienda sus exigencias.

INCREPAN A SALVADOR RIZO

Posteriormente, el regidor del PRI, Salvador Rizo Castelo, salió a escuchar a los habitantes que con gritos de “No nos van a engañar” y “No somos ignorantes”, rechazaba el intento del edil. Sin embargo, a los pocos minutos, tanto los manifestantes como el regidor, acordaron que establecerían una mesa de diálogo con las autoridades para llevar su caso a la esfera estatal.

“Naturalmente las decisiones no dependen de los regidores que atendemos aquí abajo, las decisiones dependen de quienes están más arriba”, dijo el priista.

