Tarifa no subirá hasta mejorar servicio: ASD

Será hasta que estén operando tres rutas-empresa sin errores, con todos los requisitos que el modelo exige y la operación sea eficaz cuando el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, avale la aplicación para aumentar el costo del transporte público en nueve pesos que ya está validado por la Comisión de Tarifas.

Para los empresarios y las rutas que no se han sumado al modelo de negocio ruta-empresa en el transporte público no se les aplicará el aumento, recalcó Sandoval Díaz ante los rumores que aseguraban que para éstos también habría aumento, negó que vaya a ser así.

“No va a entrar en vigor esta tarifa hasta que no mejore el modelo, y el modelo tiene que ser ruta-empresa, así es que no va a operar para los demás (…) No la voy a autorizar y lo he dicho públicamente hasta que mínimo en estas rutas-empresas haya mínimo tres que nos arrojen los resultados y el diagnóstico de cuál es la operación, el ingreso, la eficacia o eficiencia con la que están prestando el servicio a los usuarios, hemos encontrado algunas deficiencias en la primera ruta, se va perfeccionando”, aseveró Sandoval Díaz.

APOYO ECONÓMICO

Recordó que los empresarios que se sumaron a la ruta-empresa cuentan con el aval del Gobierno del Estado para el financiamiento de camiones que son de gas natural comprimido, cada unidad tiene un costo aproximado de tres millones 300 mil pesos, para la ruta-empresa que ya opera por la ciudad en el llamado corredor Artesanos se adquirieron 22 unidades, además de los costos para equipar cada unidad con el sistema de prepago, GPS, cámaras de videovigilancia, entre otros; al momento esta primera ruta presenta problemas en el inicio de su operación.

“Afortunadamente son mínimas, estamos dentro del margen, pero esto nos va a obligar a tener un mejor transporte, que sea una realidad, entonces sí pasar a lo que siempre me comprometí: hasta que no haya ruta empresa y estén mínimo tres funcionando y nos arroje el diagnóstico poder pasar a cualquier tipo de autorización”, agregó el gobernador.

En cuanto a las voces del Congreso de Jalisco que piden subsidiar el transporte público para que la tarifa no alcance los nueve pesos, Sandoval Díaz recordó que el gobierno tiene en marcha apoyos como Transvales y Bienevales (para estudiantes y adultos mayores) que se traducen como subsidio, ya que ningún gobierno anterior había invertido en ello, según consideró, y sería inviable financieramente para el Estado aportar más recurso.

