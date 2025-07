Jalisco arranca con el manejo de residuos

El manejo de residuos en Jalisco esta fuera de control por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) para tratar de regularlo presentó un programa participativo en el que gobierno, industria, academia y sociedad puedan participar.

Este programa llamado Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco 2016-2022 (PEPGIR) está enfocado en prevenir, reducir y valorizar los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME), además de facilitar e identificar oportunidades para prevenir excesos en residuos en exceso, y aprovechar aquellos que sean reutilizables.

“Esta visión de cero basura es la que debemos de prospectar a mediano y a largo plazo, pero no va a ser posible si no armonizamos los roles de cada uno de nosotros (…) Hemos estado acompañando a los municipios para que desarrollen estrategias diferenciadas, sobre todo con visiones regionales a partir de las asociaciones internacionales, los SIMARES, los Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos, pero que además estos SIMARES transiten en no solo generar una disposición final adecuada, sino a su gestión estratégica y participativa con visión regional”, explicó Magdalena Ruiz Mejía, titular de SEMADET.

OBJETIVO

El objetivo del PEPGIR es reestructurar la Política Pública enfocada al manejo de residuos, desde los procesos de gestión integral hasta los perfiles de los sectores y actores involucrados, así como los lineamientos para su gestión.

Una de las ventajas que tendría la aplicación de este programa es que se genera ahorro de insumos, se mejoran procesos, se evitan multas, hay una evidente mejora en la imagen pública, se disminuyen las denuncias, se orienta la separación de residuos desde la fuente de origen y se minimizan los pasivos ambientales.

“Nosotros hemos estado apoyando a alrededor de 60 municipios en el Estado, se han beneficiado alrededor de un millón 769 mil personas y hemos ayudado a dar disposición adecuada a los residuos aproximadamente a mil 500 toneladas al día”, informó Rigoberto Román López, director General de Gestión y Protección Ambiental en SEMADET.

