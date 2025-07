Anuncian carrera por el pequeño Leo

Un mal congénito llamado artrogriposis múltiple impide que el pequeño Leonel Anguiano de tres años de edad pueda estirar sus piernas. Imposibilitado para caminar por su propia cuenta y a tan corta edad, está destinado a desplazarse en silla de ruedas de no recibir la atención médica requerida, la cual está en Filadelfia, Estados Unidos.

La madre del pequeño Leo, Sandra Martínez, cuenta que durante su embarazo no tuvo complicaciones, los ultrasonidos que le fueron realizados no detectaron la patología que el pequeño presentaba, fue hasta el nacimiento cuando los médicos y sus padres se enteraron de la condición en la que se encontraba.

“Lo que él tiene son contracturas musculares, no puede caminar porque tiene una contractura de 90 grados, como si estuviese sentado. A pesar de que tiene muchas fuerzas en sus piernas y ganas de caminar, la misma contractura no le permite estirarse, levantarse. Desde su nacimiento en Centro Médico le hicieron una cirugía por su pie equino (deformidad en pies, conocida también como pie zambo)”, recuerda Sandra Martínez.

TRATAMIENTO PREMATURO

A los nueve días de haber nacido, buscó ayuda para su hijo en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), la cual le fue concedida seis meses después de haberse inscrito, lapso en el que asistió al DIF del Estado y recibió terapia de yeso, pero fue insuficiente, debido a que la contractura no solo afecta los tendones sino también los huesos que empezaron a deformarse.

Ante la premura de recibir el tratamiento adecuado, la señora Sandra Martínez investigó todo lo posible en Internet sobre este síndrome, buscó a través de Facebook grupos de apoyo que otros creados por otros padres en los que sus hijos presentan la misma condición, su sorpresa fue mayúscula al encontrar varios foros destinados a ello.

Fue cuando descubrió en el 2015 el instituto Shriners for Childrens, gracias a una persona quien le sugirió que buscara ayuda, sitio donde será atendido sin ningún costo, pues es absorbido en su totalidad por la fundación de éste instituto como las consultas, probables cirugías, aparatos ortopédicos, terapias y posterior rehabilitación.

“Me dijo que mandara ahí (Shriners for Childrens) porque eran muy sensibles a la causa de los niños, que te aceptaban el caso, te ayudaban y todo el tratamiento es gratuito. Mandé todo, todo el historial clínico, tardaron en decirme si iba a ser aceptado o no, después me dijeron que fue aceptado, en el 2015. Este año recibo el correo de que mi hijo ya tenía su cita”, cuenta Sandra Martínez.

PIDEN APOYO

A pesar de que el tratamiento no tendrá costo, para ella y su esposo (artesano de profesión en Tlaquepaque) les representa un gasto enorme el desplazarse a Filadelfia, pues tendrá que mudarse temporalmente a esta ciudad el tiempo que sea necesario para que el pequeño Leo reciba la atención médica.

Debido a ello, la señora Sandra Martínez se encuentra recolectando fondos para viajar hacia el norte, la cita está programada para el 18 de agosto próximo. Actualmente consiguió el patrocinio de un hotel en Cancún que donó una estancia para dos personas que será sorteada el próximo 30 de junio, cada boleto tiene un costo de 200 pesos.

A la fecha ha recibido ayuda del Ayuntamiento de Tlaquepaque y del Gobierno del Estado para tramitar su pasaporte y visa, ya en mano, además de que una fundación donó los vuelos de ida y vuelta hacia aquella ciudad.

PREPARAN CARRERA

El próximo sábado 24 de junio a las 16:00 horas en la Barranca de Huentitán se llevará a cabo una carrera pedestre de seis kilómetros, tiene un costo en preventa de 100 pesos y 120 pesos el día del evento, se entregará una medalla e hidratación para quienes acudan, en este evento organizado por el grupo de Runners AntiPro Team lo recabado en su totalidad será para ayudar al pequeño Leo.

La señora Sandra Martínez además puede recibir ayuda económica mediante depósito bancario a la cuenta 5256-7809-6424-1597; también está a disposición para mayores informes la fanpage de Facebook “Todo por Leo”.

DATO

La artrogriposis múltiple es una condición en la que hay múltiples contracturas articulares que afectan dos o más áreas del cuerpo antes del nacimiento.

