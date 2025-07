Ejidatarios restablecerán plantón en el aeropuerto

Ejidatarios de El Zapote continúan en pie de lucha para lograr el pago justo de sus tierras, este lunes se manifestaron por la carretera a Chapala y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla donde además, anunciaron una estrategia legal ante la amenaza de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de que les expropiarán sus tierras, y aseguran que podrían volver a los plantones como parte de la lucha de defender lo que les corresponde y que la SCT se niega a reconocer.

La inconformidad de los ejidatarios se incrementa, pues la semana pasada los volvieron a dejar plantados, y la dependencia federal se sigue negando a reconocer los acuerdos previos, y ahora se suma la amenaza de expropiación, aunque Nicolás Vega, líder de los ejidatarios, señaló que no cabe esa posibilidad y una acción así es a todas luces ilegal.

Añadió además que ya están tramitando los amparos necesarios para evitar que les quieran quitar sus terrenos, y que ellos no están pidiendo nada ilegal, solo el pago justo por sus tierras, lo que está retrasando la construcción de la segunda pista del aeropuerto, pues en tanto no les paguen las primeras no se puede hablar de ceder más espacio.

Pese a que el Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP), había aceptado hacer el pago de las tierras al precio justo, una vez que llegó el oficial mayor de la delegación de la SCT todo lo descompuso y se frenaron los tratos, por lo que Vega responsabilizó a esta dependencia de lo que está sucediendo.

