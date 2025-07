Conductores exigen no cerrar el Sistecozome

Conductores del transporte público se manifestaron a las afueras del Congreso de Jalisco debido a lo que ellos califican como una vejación a sus derechos laborales. Los integrantes del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), aseguran que su organismo no se encuentra en quiebra como las autoridades señalan, por lo que solicitan a los diputados que analicen a fondo la auditoria con la que declaran insolvente al sistema.

Héctor Ramos Vega, secretario de actas y acuerdos del Sindicato Único de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, aseguró para La Crónica de Hoy Jalisco, que algunos empleados están siendo obligados a renunciar sin derecho a finiquito, con la promesa de ser recontratados en el nuevo sistema de “Ruta empresa”.

“El gobernador mandó una iniciativa para cerrar Sistecozome, pero con unos elementos que vemos no son lo que él comenta. Él dice que debemos 550 mil millones de pesos, pero a la vez, aquí vemos unas bases con las que creemos que le han dado cifras erróneas al gobernador”, apuntó.

Además, Ramos Vega añadió: “Demandas que tenemos no nos las quieren pagar, entonces, que mejor le inyecten dinero en comprar unidades, le demos el servicio al pueblo como lo merece y tendríamos la capacidad de dar un servicio hasta económico. Entonces si nos la quieren dejar, que nos permitan hacer una cooperativa, tenemos actualmente unas 300 demandas que valen un promedio de 50 millones de pesos, entonces podemos negociar esas demandas si nos dejan nuestras rutas y aparte nuestras indemnizaciones que tenemos por derecho, o que nos reinstalen, pero no lo quieren plantear”.

MC ABORDARÁ EL CASO

Mediante una rueda de prensa, el coordinador de los emeceístas en el Congreso, Ismael Del Toro Castro, aseguró que su fracción está dispuesta a intervenir en los despidos por los que transita el Sistecozome para que se garanticen sus derechos laborales.

“Tiene que presentarse primero la desaparición de la empresa, y eso tiene que pasar primero por el Congreso, para autorizar o no la desaparición de esa empresa, vamos a analizar todas esas aristas (la supuesta crisis financiera). Si ya llegó la notificación del Ejecutivo, están violentando claramente sus derechos como trabajadores, no va a haber fastrack, la auditoria no nos ha llegado”, dijo.

DATO

Actualmente existen cinco rutas que pertenecen al Sistecozome en Guadalajara.

