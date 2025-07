Rechaza Almaguer espionaje en Jalisco

En Jalisco no se espía, al menos no desde el Gobierno de Jalisco, aseguró el Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez ante los señalamientos de la tenencia de equipo ysoftwareespecializado.

Luego de que un diario de Estados Unidos publicara que desde el gobierno federal se ha espiado a defensores de derechos humanos y periodistas con tecnología israelí, Almaguer Ramírez recalcó que el gobierno de Jalisco adquirió tecnología distinta para desmarcarse de las acusaciones, de la que se ha hecho uso solamente para atender delitos como desaparición forzada de personas, extorsión y secuestro.

“En Jalisco no hay alguna prueba, alguna razón, para que se pudiera mencionar que se invade la vida pública o privada de alguna persona (…) En Jalisco no hay ningún tipo de espionaje por lo menos por parte del Gobierno del Estado, mucho menos por parte de la Fiscalía; nosotros combatimos delitos y a delincuentes”, sostuvo el Fiscal General.

Expuso además que la compra de este equipo de espionaje fue adquirido por cuestiones de seguridad, con el aval y conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ya que fue una de las peticiones realizadas por parte de la Coordinadora Nacional Antisecuestros; quienes están enterados de su uso y aprobación de protocolos como lo marca la ley, con autorización de una autoridad judicial.

AYUDA A COMBATIR DELITOS

Almaguer Ramírez defendió que el Estado y la Fiscalía cuenten con la tecnología ya que les ha ayudado a descender los índices en delitos de alto impacto como el secuestro del que dijo ha presentado una disminución importante desde el año 2012; pero acentuándose desde el 2014 ya que desde ese año hasta la fecha, un total de 60 bandas de secuestradores han sido desmanteladas, deteniendo a más 100 presuntos delincuentes y rescatando con vida al 98 por ciento de las víctimas.

Por cuestiones de seguridad y derecho de secrecía, según explicó, no pueden hacer público cuántas personas intervienen en su operación así como su identidad.

POR ESPIONAJE GDL SALDRÁ DE GOBIERNO ABIERTO

Por su parte, el Ayuntamiento Guadalajara está analizando la posibilidad de salirse del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, advirtió el presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez, luego de que se supiera que el Gobierno Federal y de la sospecha de que el estatal adquirieran equipo para espiar a los ciudadanos, señaló que es necesario mandar un mensaje muy claro “de que no puede haber gobiernos abiertos y acceso a la información cuando tienes de frente a un gobierno que está espiando a sus ciudadanos”.

El edil tapatío hizo referencia al escándalo que se ha desatado a nivel nacional por el tema de espionaje y lamentó esta situación, pues dijo que “no se puede estar comprando esta clase de equipo cuando hay escuelas que no cuentan con la infraestructura necesaria para darle atención a los alumnos”.

Por último, Alfaro Ramírez dijo que esta semana dará a conocer la salida de Guadalajara del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, y espera dialogar con otros ayuntamientos encabezados por Movimiento Ciudadano (MC) para tomar una decisión en conjunto respecto a cuál será la postura al respecto, pero en principio muy probablemente Guadalajara sí saldrá.

LÓPEZ LARA PIDE RECONSIDERAR POSTURA

Luego de que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, amenazara con retirarse de la mesa de Gobierno Abierto en protesta por los temas de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el secretario General de Gobierno en Jalisco, Roberto López Lara le pidió al edil, reconsiderar su postura.

“En Jalisco no hay espionaje. Desde el inicio de esta administración la relación tanto con los medios de comunicación, sociedad civil y organismos no gubernamentales ha sido de comunicación, dialogo trasparente y abierto (…) Lo invito a que reconsidere y mantenga en la mesa de Gobierno Abierto, donde trabajamos en una agenda constructiva para Jalisco, debemos de tender puentes y no destruirlos”, dijo López Lara.

Agregó que los temas de seguridad, como éste, se deben de tratar en el terreno del diálogo y debate entre todos los actores políticos involucrados, no cerrando la comunicación. Insistió por último que la adquisición del equipo fue hecha de manera legal y se ha utilizado bajo el marco de la ley.

