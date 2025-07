Crece expectativa por calandrias sin caballo

Se dividen opiniones entre los tapatíos en cuanto a la desaparición de las tradicionales calandrias. Para algunos continúa siendo una sorpresa el que los carruajes turísticos de la ciudad ya no serán de tracción animal sino eléctrica y la probabilidad de que su imagen pueda cambiar, hace levantar las cejas de propios y extraños, aunque la mayoría prefiere dar el privilegio de la duda a las autoridades municipales, muchos aseguran que con ello se terminará con una tradición.

Luego de que el alcalde Enrique Alfaro Ramírez presentara la iniciativa para cambiar los carruajes por unos de tracción eléctrica, la idea causa expectación entre las personas quienes por un lado se preocupan por el bienestar de los animales y dejan abierta la posibilidad de que pueda ser una buena idea o bien, quienes se oponen al cambio y en general, les resulte una mala idea y solo se dé al traste con una imagen que es parte de la Perla Tapatía.

ANTECEDENTES

El pasado mes de mayo, el edil dio a conocer a través de un programa transmitido en televisión de paga la propuesta de las nuevas calandrias, se informó en ese entonces que la sorpresa de estos vehículos es que portarán una placa con publicidad, de ahí que se necesitará la aprobación del cabildo tapatío para efectuarlo.

“Estamos en una ruta para renovar esa tradición de la ciudad a ser programa que va a quedar muy bien”, dijo en su momento Alfaro Ramírez.

TURISMO POSIBLE AFECTADO

Si bien, la mayoría de los usuarios de las calandrias son turistas, éstas son parte de la ciudad y los tapatíos entrevistados por La Crónica de Hoy Jalisco dijeron sentirse sorprendidos por el cambio que podría darse en poco tiempo, es decir, que desaparezcan estas carretas y den paso a otro tipo de vehículos movidos con energía eléctrica.

“Si es por el bien de los caballos está bien, pero no será lo mismo, no sé como vayan a ser las nuevas calandrias pero no tendrán nada que ver con la tradición”, señaló Rosario Martínez, quien dijo que a lo mejor quien tendría la última palabra serian los turistas que son los que más las usan, pero de entrada dijo, le causa cierta incomodidad, pues simplemente no será lo mismo.

PARA SABER

En las 55 calandrias que recorren Guadalajara hay 110 caballos trabajando.

