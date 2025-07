Festejan el Día Internacional del Yoga en el Parque Metropolitano

El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, indicó que aproximadamente 400 personas se dieron cita en el Parque Metropolitano para participar en las sesiones de yoga y meditación que se ofrecieron como parte de las actividades del Día Internacional de esta disciplina.

Durante el festejo, Castro Reynoso informó que en conjunto con Tata Consulting y la Universidad de Guadalajara (UdeG) diseñarán un programa con el fin de medir el impacto físico y mental que tiene el yoga en la población jalisciense, además, dijo que el 'piloto' de este mecanismo podría ser lanzado en un periodo no mayor a 45 días y será puesto a prueba en mujeres jefas de familia o mujeres que han padecido algún tipo de violencia intrafamiliar.

"Lo que no se mide no funciona y creo que la propuesta de que podamos generar un programa y medir el impacto que el yoga tiene, nos puede ayudar en mucho a evaluar un esquema alternativo de combate a la violencia que no sólo se combate con patrullas o con más armamento, sino también desde la formación y la creación de hábitos de vida saludable", dijo.

