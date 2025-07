Se incrementa robo de agave en Jalisco

En los últimos cinco meses, el robo de la raíz con la que fabrican el tequila, aumentó al equivalente del robo en cinco años. En lo que va de 2017 se han registrado 11 denuncias, acumulando un aproximado de cuatro mil 474 plantas, equivalentes a 134 toneladas de agave. De las cuales, ahora se desconoce su paradero.

El modo de operar de los criminales que roban a los agaveros ya se encuentra identificado por los agricultores, ellos, comentaron para La Crónica de Hoy Jalisco que estos hechos siempre ocurren en parcelas cercanas a la carretera, pero no muy visibles. Los principales objetivos son primordialmente espacios muy grandes en donde de primera mano no se pueda visualizar el faltante. Al respecto, Miguel Ángel Domínguez, director del Consejo Regulador del Tequila, comentó que en definitiva, las autoridades podrían realizar un mejor trabajo de cuidado, pero no lo hacen.

“Pedimos que el robo de agave se tipifique al igual que el robo de ganado o madera, de tal manera que los que cometan dicho delito, puedan ser sancionados. Ahora con esto de la flagrancia es un poco complicado hacerlo, tenemos sobre 298 millones de plantas en un territorio de 181 municipios, entonces es difícil de cuidar y de vigilar, entonces estamos viendo que de estos cinco meses y medio, ha habido más robo en toneladas de agave, que en los últimos cinco años anteriores, o sea que estos cinco meses son igual, a los cinco años anteriores, y lo peor, es que un 30 o 40 por ciento de ese robo está en cifra negra, es decir, no se denuncia”.

Y añade: “Ese faltante va a un mercado ilegal que el Consejo Regulador del Tequila está viendo cómo atacar a bebidas alcohólicas ilegales y que engañan al consumidor. También pueden causar graves daños a la salud porque usan alcoholes etílicos. Estos hechos ocurren principalmente en la Zona Valles, y Los Altos, está extendido en 13 municipios ¡Los principales!; por ejemplo, Tequila, El Arenal, Amatitán, Magdalena; y luego en Los Altos; Ayotlán, Jesús María, Atotonilco, La Barca, Ojo de Agua, y Tepatitlán; tan sólo por poner un ejemplo. El modo de operar digamos es un tanto — gansteril —. Y no se vale que estén afectando a los pequeños y grandes productores. Definitivamente pensamos que el Estado puede hacer un esfuerzo mayor”, comentó el líder tequilero.

BUSCAN PENALIZAR EL ROBO DE AGAVE

Al respecto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Delgadillo González junto con representantes del Consejo Regulador del Tequila y del diputado Antonio López Orozco, Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, en la que se informó que presentarán una iniciativa en el Pleno del Legislativo en la que se plantea tipificar el delito de robo de agave y otros productos agrícolas.

También se establece que las personas que cometan dicha conducta delictiva sean sancionadas de seis a 18 años de prisión, dependiendo del monto de lo robado: “Sabemos que este delito se presenta principalmente en municipios de las regiones Valles, Altos y Ciénega, y se comete durante las noches por falta de vigilancia, generando grandes pérdidas económicas a los productores y tequileros”, puntualizó la diputada local.

Lo que Delgadillo González a propone es que se incorpore el robo de productos agrícolas en el Código Penal del Estado de Jalisco; se adecue en los dos últimos párrafos del artículo 234 la sanción correspondiente a estas conductas delictivas y se brinde vigilancia de parte de la autoridad en los cultivos.

CIFRAS:

11 Denuncias por robode agave se han registrado en lo que va del año: CRT

4 Mil 474 plantas equivalentesa 134 toneladas de agave fueron hurtadas en este año, y hasta el momento se desconoce su paradero

3 A 18 años de prisiónes lo propuesto por los priistas para quien robe agave

FRASES:

“El modo de operar digamos es un tanto — gansteril —. Y no se vale que estén afectando a los pequeños y grandes productores. Definitivamente pensamos que el Estado puede hacer un esfuerzo mayor”,Miguel Ángel Domínguez, Director del Consejo Regulador del Tequila

“Sabemos que este delito se presenta en municipios de las regiones Valles, Altos y Ciénega, y se comete durante las noches por falta de vigilancia, generando grandes pérdidas económicas a los productores y tequileros”,Claudia Delgadillo González, Diputada del PRI

