A restauración, el Teatro Degollado tras vandalismo

Uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de la ciudad, como es el caso del Teatro Degollado, resultó vandalizado por un par de adolescentes que pensaron que sería buena idea la degrafitearlas columnas del emblemático edificio que data del siglo XIX.

Este lunes, la palabraDarknesspintada en las columnas que sostienen el frontispicio del Degollado causaron indignación entre la población. Al respecto, tanto autoridades municipales y estatales tomaron cartas en el asunto y se comenzó con la restauración de éste y otros sitios que fueron dañados de la misma forma en el Cetro Histórico de Guadalajara.

ATENTADO CULTURAL

Los hechos ocurrieron a las 2:40 horas del lunes cuando oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara que realizaban su recorrido de vigilancia por el primer cuadro de la ciudad, sorprendieron a dos jóvenes, ambos de 16 años, quienes ya habían grafiteado las columnas y al revisarlos advirtieron que portaban una mochila en la que llevaban 15 latas de pintura en aerosol.

Durante otro recorrido se pudo percatar que también se había dañado el muro y la cabeza de Quetzalcóatl, la placa de la Plaza Tapatía y uno de los muros del Museo Regional.

HABRÁ SANCIONES: ALFARO

Al respecto, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, luego de mostrar su indignación y de lamentar que la sanción podría no ser más que una llamada de atención por tratarse de menores de edad, destacó la importancia de que los padres se hagan responsables del actuar de sus hijos.

“La ciudad necesita mejores gobernantes pero también mejores ciudadanos, no es posible que esto pase, que la única forma para evitarlo es con un trabajo de formación en el seno de la familia, esto no lo resuelven ni los gobiernos ni las escuelas, si los padres no atienden a sus hijos y les explican que al rayar el patrimonio que es de todos y están agrediendo su propia casa”.

Horas más tarde, el edil se reunió con los padres de los menores infractores con quienes abordó el tema de la necesidad de poner mayor atención a la educación de sus hijos para evitar que cometan este tipo de actos. Al parecer, los progenitores aunque no aprobaron lo sucedido, reconocieron que lo que hicieron sus hijos fue para llamar su atención y se comprometieron a abordar con seriedad el tema.

“Entendamos que estos problemas no los va a resolver el gobierno o un juez porque no es un asunto de leyes sino de valores, de esos que se inculcan desde casa y con el ejemplo de sus padres. De otra forma, ¿cómo se explican que alguien lastime así a su propia ciudad nomás para llamar la atención? Está de la fregada”, afirmó Alfaro Ramírez.

Cabe destacar que el tema de las sanciones que se dará a los infractores está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por tratarse de menores de edad; no obstante, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos apunta que "al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado".

RESTAURACIÓN PROLONGADA

Los daños causados en la Plaza Tapatía fueron reparados el mismo día de los hechos por personal de la dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara.

En el caso del Teatro Degollado, según reporta la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), expertos que se avocaron a la restauración emplearon materiales especiales mediante procedimientos adecuados que permitirán la limpieza sin dañar o manchar la cantera. Lamentablemente, la pintura penetró significativamente en la piedra y eso dificultará las labores en el emblemático edificio cultural.

DAÑOS ANTERIORES CONTRA EL TEATRO

A principios del año en curso, una esfera de cantera que había sido restaurada y colocada a un costado del Teatro, por la acera de Avenida Hidalgo fue hurtada y de los causantes no se supo nada. La reparación fue realizada por un grupo de arquitectos y artistas pertenecientes a la Asociación Civil ProCívica.

De 2010 al 2011, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), presentó dos denuncias penales por actos vandálicos contra el monumento, en específico por grafitis en su estructura.

FRASES

“La ciudad necesita mejores gobernantes pero también mejores ciudadanos, no es posible que esto pase, que la única forma para evitarlo es con un trabajo de formación en el seno de la familia… De otra forma, ¿cómo se explican que alguien lastime así a su propia ciudad nomás para llamar la atención? Está de la fregada”,Enrique Alfaro Ramírez, Alcalde de Guadalajara

“El acto vandálico que tomó tan sólo unos minutos requerirá de días para ser retirado… Lamentablemente la pintura penetró significativamente en la piedra”,Secretaría de Cultura Jalisco

