Sueños sobre cuatro ruedas

Con su singular sonrisa, la señora Maricruz Arellano no le teme a algunos choferes del transporte público que no respetan a las personas con discapacidad, ni mucho menos, al esquivar los obstáculos en las calles que tiene que enfrentar diariamente al llevar a sus hijas a la escuela ó simplemente, realizar el mandado para su casa.

Maricruz lleva cada mañana a sus hijas al kínder ubicado en la colonia Huentitán El Alto en Guadalajara, tarda alrededor de 40 minutos en hacerlo, pero al regresar a su casa donde además de ser ama de casa, estudia para concluir la primaria y seguir así hasta lograr una licenciatura y posterior especialización en la defensoría de Derechos Humanos.

Por su enfermedad, poliomielitis, esta mujer se ha enfrentado cientos de veces a la discriminación, considera que estando más preparada podrá defender a todas aquellas personas que se encuentren en su misma condición y ser un ejemplo para sus hijas.

La silla de ruedas que tiene fue un regalo, cuando la recibió, su vida dio un giro de 360 grados; sin embargo, por lo costosas que resultan las pilas, las compra semi nuevas, gastando por las dos, cuatro mil pesos, ella espera ayuda del Gobierno del Estado para adquirir pilas nuevas y sobretodo asegurar que sus pequeñas puedan concluir sus estudios en caso de que ella falte.

“Lo único difícil para mí es que las baterías se me acaban muy pronto y no tengo dinero para comprar otras nuevas, pero andar en la silla no, la verdad ya me acostumbré”, señaló.

