Diagnóstico de UNOPS “hunde” a Temacapulín

Es inminente, los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín están condenados a ser inundados.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, presentó el estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) llamado “Jalisco Sostenible Cuenca de Río Verde”, en el que se invirtieron 90 millones de pesos y 18 meses para llevarse a cabo, con la finalidad de que fuera un parte aguas en el conflicto de la construcción de la presa El Zapotillo, pues con este se determinaría cuál sería la estrategia del gobierno del Estado; su conclusión no favorece a los habitantes de estas tres poblaciones.

"Hoy tengo que reconocerlo con toda sencillez y dejarlo absolutamente claro: salvar Temacapulín ya no es, técnicamente, una variable asequible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdí yo con ustedes. No poder cumplirles es algo que lamento profundamente", dijo Sandoval Díaz.

ESCENARIOS SIN ESPERANZA

El estudio presenta cinco escenarios, en ninguno se le da esperanza a los habitantes de los tres poblados, tres de ellos manteniendo la altura de 105 metros de la cortina de la presa, mientras los otros dos planteaban lo que ocurriría al sostenerla a 80 metros, en estos últimos casos se prevé que sería insuficiente la acumulación del caudal del río para dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la Región de Los Altos, y la ciudad de León, Guanajuato; pero principalmente, recalcó el gobernador, no daría seguridad para quienes habitan Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

“Jalisco atenderá el escenario 5 planteado por UNOPS y ONU Medio Ambiente, esto es una cortina de 105 metros, pero con un caudal de 7.5 metros por segundo, lo que este estudio arroja también es que el caudal de 8.3 metros por segundo no es factible en el presente”, expresó el gobernador.

Desde el inicio de la administración de Sandoval Díaz e inclusive como promesa de campaña, ofreció apoyo a los pobladores de esta región ubicada en Los Altos de Jalisco, se dijo un aliado por la causa para evitar su inundación, reconoció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había planteado que era insostenible que no se reubicaran los tres poblados, pero como última instancia para encontrar solución que les favoreciera, recurrió a la UNOPS y ONU Medio Ambiente.

“Con esa idea actué, luché y agoté todos los recursos a mi alcance (…) Pero no los vamos a poner en riesgo, confío en que entenderán que no está en mis manos, que no hay otra solución posible, porque el planteamiento de una cortina de menor altura es un mito, por tanto es un falso debate, no sería la solución”, señaló.

“CONAGUA en un dictamen técnicamente atinado señaló la inviabilidad de preservar los pobladores a un con una cortina a 80 metros, por cuestión de seguridad de los habitantes (…) nos dice lo mismo, me ratifica que no es posible y no vamos a poner en riesgo ninguna vida humana”, aseveró.

REUBICACIÓN CON APEGO A LA LEY

Indicó que como gobernador ahora su responsabilidad es salvaguardar que el proceso de reubicación de los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín ocurra en apego a los derechos humanos, que sea justa la reubicación e indemnización, “que el trato sea digno, sensible al trance por el que están pasando”

“Que la huella cultural de las poblaciones permanezca con la reubicación, que se rescate todo aquello que tenga valor para el pueblo y la cultura de los jaliscienses, todo aquello que la postre sea testigo del asentamiento que hoy solamente cederá su espacio al beneficio colectivo”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

PROTESTAN HABITANTES DE TEMACAPULÍN

Durante la presentación del estudio, habitantes de Temacapulín que asistieron a Palacio de Gobierno donde se llevó a cabo el evento, se manifestaron expresando su rechazo por la decisión tomada por Sandoval Díaz, le recriminaron y acusaron de farsa la presentación del estudio y aseguraron no abandonarán sus hogares, además que la lucha por defenderlo sigue en tribunales.

“Tenemos tres suspensiones definitivas en juicio, todavía, que no pueden pasar sobre ellas, al menos todavía no puede. Tenemos el fallo de la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación) que es para 80 metros. Esta es una decisión política, nos vamos a ver en juicios y con los juicios sigue suspendido esto”, dijo Guadalupe Espinoza Sauceda, abogado de los habitantes de Temacapulín.

Los pobladores estuvieron acompañados del investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Gleason, quien aseguró que el estudio de la UNOPS está mal planteado, con la intención de favorecer la construcción de la presa El Zapotillo.

“Lamento que mucho que la UNOPS desde el título vaya sesgado lo que quieren posicionar, se preparó una estela de pronunciamientos, cinco escenarios y se fueron por el 5, hay un error de metodología en el sentido que no se quiere ser claro y transparente en lo que está pasando”, aseguró el investigador.

Por otra parte, según indicó el asesor de medio ambiente de la UNOPS y encargado de presentar la metodología del estudio, éste servirá para destrabar y agilizar de los tribunales el conflicto legal entre autoridades y habitantes, sin fines políticos solo como pruebas técnicas.

MC advierte que revisarán a fondo los resultados

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que la decisión del Gobernador, Aristóteles Sandoval de inundar los poblados de Temacapulin, Acasico y Palmarejo para elevar la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura “es cuestionable, sobre todo porque se tomó en lo oscurito, a escondidas. Vamos a revisar el estudio con cuidado… Gobernar no es sencillo, tomar decisiones acerca del abasto de agua para Jalisco es un asunto muy importante, un asunto que se debe tratar con total seriedad”, apuntó.

A través de su cuenta de Facebook, Alfaro Ramírez dijo que después de analizar las alternativas y los datos del documento entregado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y ONU Medio Ambiente “daremos nuestra opinión definitiva sobre este tema… Sigo creyendo que Temacapulín se puede salvar y que podemos defender con determinación los intereses de Jalisco y de su gente”, finalizó el edil.

DATO

105 metros es lo contemplado para la altura de la cortina para aprovechar un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo, lo que representa el 87% de los 8.6 metros cúbicos por segundo establecidos en el acuerdo previo firmado entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

CIFRAS

76 Por ciento de agua para Jalisco es el convenio que plantea el Gobierno de Jalisco para efectuar la obra

24 Por cientorestante del líquido será distribuido para Guanajuato

90 Millonesde pesos se invirtieron para el estudio “Jalisco Sostenible Cuenca de Río Verde” realizado por la UNOPS

