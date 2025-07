Ejidatarios detienen ampliación del AIG

Al no haber respuesta ni del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para solucionar el conflicto del Aeropuerto de Guadalajara, ejidatarios de El Zapote aseguraron que reiniciarán las marchas y reiteran que no venderán más tierras para la terminal aérea por lo que la construcción de la segunda pista se encuentra de momento en un punto incierto, pues hasta que no les paguen lo que consideran que les corresponde se hablara del tema.

Lo único seguro por el momento es que las protestas continuarán, como lo han venido haciendo en las últimas semanas, los ejidatarios marchan por el acotamiento de la carretera a Chapala hasta el aeropuerto para mostrar su inconformidad por la negativa de pago a sus tierras. Además, en esta ocasión, un grupo se quedará de manera provisional frente a la sala internacional, con lonas y cartulinas “para decirle a nuestros visitantes lo que es este mal gobierno”, apuntó Nicolás Vega Pedroza, líder de los ejidatarios.

SCT HACE CASO OMISO

Luego de que la delegación Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exhibiera un cheque por 40 millones de pesos que se les había entregado a los ejidatarios en 2007 como pago por sus tierras, Vega Pedroza señaló que eso fue un pago solo por compensación y asegura tener los documentos que así lo demuestran.

“Mientras no nos paguen no les vamos a vender ni un centímetro más”, reiteró don Nicolás, quien dijo que en estos momentos es imposible hablar en ceder más tierras, mientras no se resuelva el problema principal, “primero es el tema uno para que pensemos en el tema dos”.

AMPARAN SUS TIERRAS

Por el momento, los ejidatarios ya cuentan con una suspensión ante una posible expropiación de las tierras, luego de que la SCT anunciará la construcción de la segunda pista en el aeropuerto tapatío.

lg

