Finanzas sanas en Jalisco: Meade

Jalisco mantiene una deuda saludable que le permite manejar con los ingresos que recibe por participaciones federales, por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) califica al Estado en “luz verde” en el manejo de sus finanzas, al momento son 24 mil millones de pesos de deuda.

Así lo dieron a conocer el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en conjunto con el titular de la SHCP, José Antonio Meade, quien explicó que al estar en “verde” no hay elementos que preocupen a la federación sobre las finanzas del Estado, en los casos que se encuentren en amarillo o rojo se toman dos medidas: fortalecer los ingresos o se balancean las obligaciones a plazos más accesibles para que en el corto plazo no enfrenten una presión de la que no puedan hacerse cargo, según refirió el secretario.

“(Jalisco) Ha manejado su deuda de manera muy razonable y sostenible. La deuda que tiene como porcentaje de sus ingresos o de sus participaciones es una deuda pequeña que puede hacerle frente con facilidad, con comodidad, con los ingresos que año con año recibe. Quiere decir además que no tiene un desbalance en los plazos de la deuda, esto es que no tiene una deuda muy cargada a corto plazo”, indicó Meade.

“(Jalisco) No tiene problemas de solvencia, esto es lo que debe, es razonable respecto a sus ingresos en el largo plazo, que no tiene un problema de liquidez, que tiene los activos suficientes para hacerles frente”, aseguró el secretario.

José Antonio Meade de visita en el Estado, explicó que este semáforo que se emitió para cada entidad del país y no significa que estén en problemas de estar en amarillo o rojo, sino que es necesaria la intervención del gobierno federal para tomar medidas correctivas.

“Toda la deuda de Estados y municipios es más o menos tres por ciento del PIB, esto quiere decir que México no tiene un problema de pago de deuda de Estados y municipios a nivel global (…) El hecho de que un Estado esté en rojo, amarillo o en verde no es por sí mismo una señal de preocupación, sino que actuemos de manera preventiva, particularmente si el Estado está en rojo”, explicó el secretario.

Por su parte, Sandoval Díaz indicó que “La deuda directa (de Jalisco es de) 24 mil millones de pesos, ésta se difiere, es deuda que venimos arrastrando desde años anteriores”, mientras que aclaró el secretario que este total representa un 15 o 20 por ciento respecto de los ingresos totales que recibe el Estado.

DESTACAN AVANCES

José Antonio Meade visitó Jalisco para estar presente en la sesión del Comité de Productividad, en la que participaron funcionarios federales y estatales, se expuso los avances en materia económica, de infraestructura e innovación que ha presentado la entidad.

El director de Banobras, Alfredo Vara Alonso, estuvo presente en la sesión, informó los créditos a los que Jalisco ha accedido, como el que se utilizó para la ampliación de la Línea 1 de cinco mil millones de pesos; para la construcción de las Bases Regionales de la Fuerza Única; además de tener una línea abierta para municipios, propuesta por el gobierno del Estado, con una bolsa de tres mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido mil 700 de ellos en 81 municipios de la entidad.

Por otra parte, en la sesión se tocó el tema de la colonia Ferrocarril, en la que se trabaja para que sus vecinos que ya la habitan puedan hacerse de su propiedad de manera legal, además de obtener los servicios básicos.

“Hoy en este gobierno, con apoyo del Gobierno Federal estamos transformando el entorno con luz, agua y los servicios más básicos donde hay gente de trabajo, que es la colonia Ferrocarril, significativamente de Guadalajara. Pero así se está haciendo en distintas regiones del estado, hoy como se puede ver la transformación que se da a través de la inversión que hacemos en nuestra universidad pública”, expresó Sandoval Díaz.

CLAUSURAN TALLER DE ECONOMÍA

Concluida la sesión, tanto el gobernador como el secretario se trasladaron del edificio MIND, sede del evento, a Expo Guadalajara para dar clausura a un taller de disciplina financiera para los municipios del Estado, ahí Sandoval Díaz les pidió ser más eficientes y entender la realidad por la que atraviesa el país.

“Hoy debes de tener finanzas claras para saber cuánto tienes, cuánto ingresó y cuánto vas erogar, así de claro en las finanzas, pero a veces no nos metemos en el orden estructural de las finanzas, de nuestros presupuestos, no arriesgamos para tener mejores ingresos porque nos estamos cuidado, sacrificando lo público”, refirió Sandoval Díaz.

VIABLE FINANCIERAMENTE, EL ZAPOTILLO

Finalmente, Meade indicó que para la construcción de la presa El Zapotillo no existe problema financiero, por lo que palomeó su construcción y apoyo financiero por parte de la SHCP para la solicitud de créditos.

