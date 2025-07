Las "Patronas" que tienen un "Corazón de León"

Algunas personas dan vida durante toda su existencia. Esa es la historia que mejor podría definir a la pequeña comunidad de Las patronas, del municipio Amatlán de los Reyes en el estado de Veracruz, que por casualidades de la vida y la ampliación del desarrollo de la movilidad nacional, quedaron atravesadas en el camino de la "Ruta del Golfo", constituida principalmente por el paso del tren que llega con cargamento para Estados Unidos, en México se reconoce como La Bestia. Y ellas decidieron alimentar a los hambrientos.

La Bestia porque come manos, come piernas, fractura huesos, deja marcas de dolor, desaparece personas, pero sobre todo, porque separa a familias.

CORAZÓN DE LEÓN

Por novena ocasión, la Benemérita Universidad de Guadalajara (UdeG) rinde homenaje a los corazones más sobresalientes del territorio nacional, Javier Sicilia, Carmen Aristegui, el Padre Alejandro Solalinde, sólo por mencionar algunos que entre sus brazos cargaron la presea Corazón de León.

La nueva galardonada con la novena edición de dicho premio, es Norma Romero Vázquez quien nació y creció en La Patrona, una comunidad de Amatlán de los Reyes, en el corazón de Veracruz. En aquel estado jarocho, las mujeres tejen solidaridad —Somos todos hermanos—, dice Norma mientras sostiene el Corazón en sus manos. Su gran aliado, Alejandro Solalinde, la abraza y besa en la mejilla derecha.

“Quiero agradecer a la Universidad, en el nombre de todas las mujeres, en el mío propio. Agradecerles pues este reconocimiento, pero también ver el fruto que se está dando, este es un logro importante, saber que existe El Cerro del Cuatro, con el Padre Alberto; FM4, que también están aquí. Yo creo que son dos de los movimientos de los que ya teníamos conocimiento y que nos alegra que en este momento, en el que se da este galardón, también se den siguientes pasos”.

“En el caso de nuestra comunidad, el Seguro Social realmente no nos da una atención. Tenemos un Hospital Civil ahí que es donde nos prestan todas las atenciones con las cuales nosotros hemos requerido, ya que muchos de nuestro hermanos… Han perdido sus piernas, han perdido sus manos, o muchos de ellos lamentablemente se nos caen o se fracturan las piernas, las manos y creo que es importante que cuando uno llegue (por atención médica) se nos reciba bien, sin negación alguna, que podamos llegar sabiendo que contamos con ellos. Que vean que todos somos seres humanos y que lo último que pedimos, es necesitar esa atención”, comentó Romero Vázquez.

SOLALINDE RECONOCE LABOR

Por su parte, el Padre Alejandro Solalinde celebró la decisión del jurado universitario por elegir a Norma como acreedora al galardón, resaltó su compromiso por la sociedad y la importancia del trabajo colaborativo que promueven. Dijo que la aparición del nombre de Norma entre los acreedores al Corazón de León, no es una casualidad, pues reconoce el trabajo que desde Jalisco se ha venido realizando en materia de unidad social.

"Felicidades a Norma y a todas las queridísimas Patronas. Lo que estamos escuchando acerca de este convenio no es más que una manifestación de todo lo que se ha estado sembrando en estas tierras, no era posible que Jalisco, un Estado con una tradición familiar muy fuerte, religiosa también, intensa y hasta podríamos decir con realidades contratantes, no diera estos frutos que está dando. A mí no me extraña esta nueva iniciativa en favor de las personas migrantes", comentó.

CUESTIONAN CONDUCTA ANTIMIGRANTE

No sólo fueron aplausos. Tanto miembros de la comunidad universitaria adheridos al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), como integrantes de la asociación FM4 Paso Libre, cuestionaron las políticas públicas relacionadas con la atención a ese sector. Dos factores fueron los más señalados durante la charla con los involucrados en el proyecto de amnistía que se ejecutaba.

El primero fue el referente de académicos al gobierno de Zapopan por participar en protocolos de “seguridad” con los que se atentaba el derecho de libre tránsito de las personas de paso. Sin embargo, el alcalde Pablo Lemus Navarro, comentó que estaba consciente de que eso ocurre, y justificó la participación de su equipo policiaco, argumentando que se trata de mecanismos de control federal en los que las corporaciones tienen que participar, sin siquiera saber, qué tipo de servicio están atendiendo.

Por otra parte, la agrupación FM4 cuestionó el actuar de los directivos en materia de salud, quienes aseguran que en efecto, algunas veces brindan apoyo médico a las personas que así lo requieren, sin embargo, señalaron que durante el proceso, en el Estado de Jalisco aún se conservan prácticas violatorias respecto a los protocolos de identidad de las personas, dando como resultado, que algunas personas son direccionadas con el Instituto Mexicano de Migración para su deportación.

OTROS GALARDONADOS

Este reconocimiento lo han recibido personajes como el poeta y activista Javier Sicilia, el obispo Raúl Vera, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro; el Padre Alejandro Solalinde, la periodista Carmen Aristegui, el expresidente uruguayo, José Mujica, el escritor Fernando del Paso y el Premio Nobel de Química, Mario Molina.

ATENDERÁN A MIGRANTES

Finalmente, se dio a conocer que entre la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el Gobierno de Zapopan, el Hospital Civil de Guadalajara y, la Universidad de Guadalajara, se firmó un convenio con el que pretenderán ejercer una acción de atención a personas en proceso de migración. Dicho proyecto contempla generar conciencia entre la comunidad universitaria para participar en sistemas de voluntariado, mientras, por parte del Hospital Civil, se comprometieron a realizar atención médica integral a todo aquel que requiera del servicio, por último, el Gobierno de Zapopan, se dijo que parte del compromiso radicará en el apoyo financiero y ejecutivo de dicho proyecto.

DATO

Las Patronas, desde 1995, apoyan a los migrantes que viajan en el tren conocido como La Bestia.

PARA SABER

“Las Patronas” también han sido reconocidas con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, el Premio "Sergio Méndez Arceo” 2013 y en 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

FRASE:

"Si hay que perder la vida, hay que perderla luchando",Norma Romero Vázquez, Vocera y fundadora de Las Patronas

