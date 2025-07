Diputados: caros, ineficientes y opacos

Caros, ineficientes y opacos. Los diputados de Jalisco que se negaron a reconocer que son costosos y poco eficientes, son los mismos que ocultan su declaración patrimonial (a pesar que públicamente no lo reconocen), pasan poco tiempo en tribuna y forman parte de los siete parlamentos locales más elevados del país.

Según el informe más reciente proporcionado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) y del que La Crónica de Hoy Jalisco posee una copia, en siete legislaturas (Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Baja California, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo) los congresistas locales, son más costosos que los federales. Y el capítulo Jalisco mantiene esa riqueza oculta, debido a que es de los congresos que menos declaraciones 3 de 3 han presentado.

Y a pesar de que las casas de enlace ya no existen, y supuestamente la legislatura pasada reguló las contrataciones de personal supernumerario, el ahorro del Congreso no aparece por ninguna parte, y diputados como el priista, Hugo Contreras Zepeda, justifican el factor con el hecho de haber aprobado iniciativas que hasta el momento, no han significado un ahorro tangible a las arcas de Jalisco.

“Jalisco es uno de los congresos más austeros en relación de lo que los diputados están percibiendo, nuestros diputados a diferencia de algunos otros de la República no tenemos muchas de esas prerrogativas de gastos de casetas, alimentación, apoyo parlamentario o gestión, que sí existe en otros estados y que lo reciben los diputados, aunado a que el número de diputados que tiene el Congreso local son menos de acuerdo al crecimiento poblacional que tenemos”, señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Referente a la nómina, Contreras Zepeda añadió: “Lo que existe en la nómina es producto de una secuencia de legislaturas que no se las puedo adjudicar a una sola o a un sólo partido, y hay que decirlo, pero también esta legislatura ha sido muy consciente de que despedir por despedir, sin hacer las cosas correctamente y respetando los derechos de los trabajadores, pues sería muy caro y podría suceder lo que le está ocurriendo a la mayoría de los municipios de Jalisco”.

LEY 3 DE 3 Y SUS COSTOS

En cuanto a la transparencia, los diputados de Jalisco siguen en las mismas. Únicamente 18 de los 39 legisladores han presentado de manera pública sus tres informes patrimoniales, de interés y declaración fiscal, tal y como lo dicta la iniciativa Tres de Tres cuya propuesta llegó a Jalisco en manos de los perredistas (mismos que ahora la incumplen).

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), representadas por Gabino Berumen Cervantes y Rodolfo Gaspar Echegaray, dieron a conocer en la legislatura pasada la iniciativa “3 de 3”. El coordinador del grupo parlamentario, Berumen Cervantes, aseguraba en ese entonces que esa propuesta mejoraría la materia de transparencia. Ni su partido cumplió. Y ahora, son precisamente los priistas y panistas los más renuentes.

Sin embargo, la fracción del Partido Movimiento Ciudadano (MC), una vez iniciada la legislatura, decidieron ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer que absolutamente todos los legisladores de su partido, cumplirían con la consigna.

ASISTENCIA/TIEMPO EN TRIBUNA

Aunque todos los diputados se firmaron la misma asistencia (según la información pública en lo que va del año ninguno faltó). Algunos parece que sólo calentaron la curul, pues sus intervenciones en tribuna fueron muy cortas en el último año, o simplemente jamás hablaron.

Entre los diputados que menos tiempo en tribuna reportaron sobresalen: El del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Sergio Arceo (debido a su reciente suplencia); mientras que la priista Martha Susana Barajas, a pesar de ostentar haber presentado seis iniciativas en lo que va del año, solamente le tomó nueve minutos mostrarlas ante el pleno; otro diputado de bajo rendimiento en tribuna es Mario Hugo Ibarra, que según la plataforma de INFOMEX, presentó siete iniciativas en lo que va de este 2017 y solamente le tomó cinco minutos de tribuna hacerlo.

Los de menos tiempo son Juana Ceballos del Partido Revolucionario Institucional y Omar Hernández del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin embargo, también hubo quienes informaron de una amplia participación. Por ejemplo, la perredista Mónica Almeida, no sólo es la única de su bancada en presentar sus tres declaraciones, también es la congresista con mayor participación de su bancada y entre los cuatro diputados más activos. También destacan, Enrique Aubry De Castro Palomino (que ya dejó la legislatura), el independiente Pedro Kumamoto Aguilar, y el emeceísta Ismael del Toro Castro.

DATO

La bancada de Movimiento Ciudadano es la única que presentó de manera ampliada y completa su declaración presupuestal, fiscal y de intereses. Únicamente 18 de los 39 legisladores han presentado de manera pública sus tres informes.

FRASES:

“Jalisco es uno de los congresos más austeros en relación de lo que los diputados están percibiendo, nuestros diputados a diferencia de algunos otros de la República no tenemos muchas de esas prerrogativas de gastos”

“Despedir por despedir, sin hacer las cosas correctamente y respetando los derechos de los trabajadores, sería muy caro y podría suceder lo que le está ocurriendo a la mayoría de los municipios de Jalisco”,Hugo Contreras Zepeda, Diputado del PRI

