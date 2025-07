Legisladores opacos, contra la corrupción

Ni la diputada presidenta de la Comisión Especial para el Sistema Estatal Anticorrupción, María del Pilar Pérez Chavira del Partido Acción Nacional (PAN), o el perredista titular de la Comisión de Responsabilidades, Saúl Galindo Plazola (que también integra dicho comité), han presentado sus declaraciones fiscales, de intereses o patrimonial, y aún así, esperan transparencia en lo que respecta al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Pero no son solo ellos, la mesa en cuestión está integrada también por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro Castro; Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Erika Lizbeth Ramírez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); José García Mora, de Nueva Alianza; Rocío Corona Nakamura, también del PRI; y Pedro Kumamoto Aguilar, diputado independiente. De todos ellos, únicamente Del Toro Castro y Kumamoto Aguilar, han hecho públicos dichos documentos.

El argumento de Rocío Corona Nakamura (quién no ha hecho pública su declaración, pero sí la presentó), respecto al tema, es que hasta el momento, ni la Constitución del Estado de Jalisco o alguna otra ley, los obliga a presentar esa herramienta de transparencia, por lo que no estarían cometiendo ninguna irregularidad. No obstante, para el líder emeceísta Ismael Del Toro Castro, sí se envía un doble discurso.

“Nosotros predicamos con el ejemplo (los diputados de MC) y esperemos que el ejemplo sirva para que una aprobación que ya está en este Congreso y además un discurso que es permanente, pues se haga una realidad. Creo que el mejor caso que se pueda dar aquí de presión, es que volteen a ver a la bancada de Movimiento Ciudadano que desde que hizo la propuesta, ha cumplido con el objetivo (…) No creo que la falta de la declaración manche el proceso, pero sí debería obligar a todos los diputados a predicar con el ejemplo, si vamos a hacer como ya nos comprometimos, un sistema estatal ejemplar, pues debe de ponerse el ejemplo desde los que tenemos la responsabilidad de reformar o de crear las leyes que cumplamos este requisito de transparentar nuestro patrimonio”, comentó Ismael Del Toro para La Crónica de Hoy Jalisco.

Por su parte, Corona Nakamura del Revolucionario Institucional también está parcialmente de acuerdo con lo mencionado por el coordinador de la bancada naranja, sin embargo, enfatizó en que quien no haya presentado la información de manera pública, como lo dicta la iniciativa del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y que es indispensable para la transparencia, no cometen ninguna falta legal.

“Nosotros (los del PRI) estamos cumpliendo con lo que se está estableciendo hasta este momento en la propia Ley, en la propia Constitución, es obligatorio presentar no sólo la declaración patrimonial, sino la declaración fiscal y la de intereses, los formatos que se den adicionales (presentarse de manera pública) tendrán que darse toda vez que se tenga ya establecido dentro de las leyes secundarías, y si se nos obliga, pues nosotros no tendremos ninguna objeción en llevarlo a cabo. Nosotros estamos cumpliendo lo que la Constitución nos establece”, reiteró Rocío Corona.

Este día se presentarán propuestas de modificación al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desde las universidades, el sector empresarial y organizaciones civiles (ONG).

