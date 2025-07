PRD se une a lucha de ejidatarios de El Zapote

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se unieron en una manifestación para proteger la zona de El Zapote. Acompañados del dirigente estatal, Raúl Vargas López, integrantes del ejido dirigieron la protesta pacífica que pretende concluir en un exhorto al Legislativo y al Congreso de la Unión para que rectifiquen las acciones de despojo.

En concreto, los quejosos demandan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pago de más de dos mil millones de pesos como indemnización por las 307 hectáreas que les expropiaron para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla.

“A los jefes de los funcionarios no les complacen los arreglos tomados y de un plumazo los desautorizan y argumentan que no tenían las facultades, es decir, enviaron a la mesa de negociación a unos peleles, fantoches, títeres, a unos monigotes, para hacer perder el tiempo (…) en este país nadie que no sea un poderoso empresario o un político acomodado está exento de ser víctima de alguna injusticia cometida por las mismas instancias que en principio deberían evitarlas”, comentó Vargas López.

Por otra parte, también se comentó que el día de hoy por la tarde, se darán a conocer las minucias de las acciones a seguir ahora que los 10 grupos ejidales tienen el apoyo del PRD. En primer lugar, será el exhorto para que las autoridades de todos los niveles estén enteradas de la presunta injusticia; posteriormente, se darán a la tarea de presentar recursos legales en contra del juzgado que incumplió con los criterios ya estipulados.

Sobre el último punto, los perredistas aseguraron que prestarán apoyo legal a los ejidatarios para agilizar los trámites y sostener las demandas en contra de quién o quiénes resulten responsables.

“El PRD no dejará solos a los ejidatarios y sus familias, los estaremos acompañando cada que ellos nos permitan estar a su lado en su lucha. Veo con gran aliento a los ejidatarios y estoy seguro que no los vencerán (…) Actos de injusticia que se cometen con el argumento de ser necesarios en aras de un bien común o fallas e injusticias que se adjudican al funcionamiento del sistema y cuyo resultado es el mismo: nadie tiene la culpa, pero las consecuencias las pagan los ciudadanos de a pie y las personas que menos recursos tienen para defenderse”, finalizó el representante del Sol Azteca.

