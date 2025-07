Aprueba Congreso Ley Estatal Anticorrupción

Con 38 votos a favor y uno en contra, los partidos mayoritarios tuvieron la batuta en Jalisco. Y a pesar de las múltiples quejas de los partidos pequeños, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron sin recibir modificaciones la estructura general del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Estas actividades legislativas corresponden al mandato federal sobre la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción. Los legisladores aprobaron en lo general el tema. Sin embargo, algunos interesados presentaron reservas.

PENDIENTES

Sobre los temas pendientes de la reforma, quedaron el rango académico del auditor, pues según explicó la diputada de Acción Nacional (PAN), María del Pilar Pérez Chavira, la propuesta del PRI y MC no era suficientemente estricta para el nivel de profesionalismo que se busca, además quedó “a interpretación” el que se estipulara en la Ley que el Congreso de Jalisco “quitara las manos” (sic) de las auditorias, finalmente y lo que más lamentó la legisladora, fue el de perder la oportunidad de dar autonomía a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción.

“Me da gusto que Jalisco tenga las reformas constitucionales propuestas por el Legislativo y que tendrán que estar pasadas al Constituyente Permanente para que se sumen a las mismas, y esperamos que las puedan estar avalando (…) En algunos temas nos hace falta un plus, y yo espero que se vayan reflejando en las leyes reglamentarias para estas reformas constitucionales”, apuntó Pérez Chavira.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN

En el caso de la terna para elegir al Fiscal Anticorrupción, como ya quedó en la Constitución no podría ser modificado en el corto plazo. “Hemos perdido una gran oportunidad para que en Jalisco realmente se despoliticen los nombramientos, y sobre todo, la constitución de los organismos autónomos”, comentó la diputada albiazul.

Finalmente, la diputada del PAN concluyó argumentando que su fracción permanecerá pendiente para lograr mediante leyes secundarias, las regulaciones faltantes al mecanismo.

JUSTIFICAN CON “BUENA FE”

Cuando se les cuestionó a los diputados el por qué no se abordó el tema sobre la autonomía del Fiscal Anticorrupción, el priista Hugo René Ruiz Esparza aseguró que no lo consideraron necesario, puesto que fue por buena fe, el titular del Ejecutivo debería de considerar las recomendaciones del Consejo Ciudadano.

“Las recomendaciones del Consejo Ciudadano no van a ser obligatorias para el gobernador, no se menciona en el texto que sea obligatorio. Yo creo que la voluntad del gobernador no puede ir en contra de la del Consejo de Participación social, se le está poniendo muy claramente que el gobernador atienda las recomendaciones (…) Espero que tome las recomendaciones, yo creo que la presión social sería muy fuerte (en el caso que no lo hiciera) yo veo un gobernador con toda la disposición posible”, dijo el priista.

Mientras que cuando al líder de la bancada de Movimiento Ciudadano se le cuestionó sobre los señalamientos que realizaban los panistas, Ismael Del Toro Castro, se negó a responder.

