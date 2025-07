CDMX y Guadalajara impulsan transporte público sustentable

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa y el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, coincidieron en la necesidad establecer nuevos paradigmas a favor de sistemas más sustentables de traslados y desarrollo orientado al transporte.

También, los funcionarios concordaron que la normatividad en materia de edificaciones ha provocado que en el ámbito de las construcciones, se le de casi el mismo espacio al automóvil que a las personas, debido a que los desarrolladores se veían obligados a construir cajones.

Según un comunicado, esto ayudó a incrementar la congestión vial, las emisiones contaminantes y encareció el costo de la vivienda, de acuerdo con el estudio técnico "Menos Cajones Mas Ciudad", realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

"Durante años se ha destinado gran cantidad de recursos y espacio para que duerman nuestros autos, en vez de haberlos destinado a vivienda popular, lo que habría ayudado a evitar la expulsión de las familias más pobres hacía la periferia; eso va en contra de la ciudad justa e incluyente que queremos" sostuvo el jefe de Gobierno.

Enrique Alfaro, afirmó: "el marco normativo en materia de estacionamientos de nuestras ciudades resultaba incongruente con las políticas de priorización al transporte público, al peatón y al ciclista con las que nos hemos comprometido".

Ambos sostuvieron que las recientes reformas en la materia dan congruencia a la visión de ciudades con menos autos, menos congestión vehicular, mejor calidad del aire, mejor transporte público y mejor infraestructura para peatones y ciclistas.

Con las reformas se eliminan los requerimientos mínimos de estacionamiento y se establecen cajones máximos en función del tamaño y uso del suelo de las edificaciones, privilegiando el Desarrollo Orientado al Transporte.

Además, se hace obligatoria la disposición de bici-estacionamientos al interior de las nuevas construcciones, lo que contribuirá a incrementar la cantidad de viajes que se realizan de manera saludable y sustentable en ese medio de movilidad.

Por otro lado, se posibilita la conversión de espacios anteriormente destinados a estacionamientos, hacia otros usos y se establecen alianzas con el sector desarrollador para invertir en transporte público sustentable.

Las normas no prohíben la construcción de estacionamientos, sino generan una posibilidad que anteriormente no existía: construir menos cajones de estacionamiento o incluso no construirlos.

