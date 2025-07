Periodistas corren riesgo por nueva ley

Los defensores de Derechos Humanos (DD.HH) y periodistas están en riesgo inminente ante la aprobación (sin consulta) de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, que posee fuertes fallas de acuerdo con especialistas que han trabajado con protocolos federales de seguridad, y quienes revelan para La Crónica de Hoy Jalisco, que los mecanismos entorpecen las investigaciones y laceran la claridad de la información, por lo que urgen a desaparecer leyes locales.

Por lo anterior, organizaciones civiles a nivel nacional emitieron un comunicado al Gobierno de Jalisco exhortando a que detengan el proceso. Periodistas de a Pie, Centro de Justicia para La Paz y la Red TDT, entre otras 82 ONG, explican que aunque en la entidad no se han sufrido ataques tan violentos como en otros estados, sí es necesario que lo que se quiera aportar a los sistemas de seguridad deban pasar por la consulta de los involucrados y no bajo una convocatoria.

“En Jalisco sigue impune el asesinato del periodista José Emilio Galindo ocurrido en Ciudad Guzmán en el año 2009, así como las decenas de denuncias por amenazas y acoso que reporteros han hecho públicas en el sexenio anterior, donde un servidor público fue señalado como el responsable, y actualmente continúan a través de autoridades locales y municipales”, explican en el comunicado las ONG.

CAPÍTULO JALISCO Y LOS “INTERESADOS”

En el caso de Jalisco, la Secretaría General de Gobierno (SGG) ya hizo pública la lista de aspirantes a presidir un consejo consultivo que debía estar conformado por miembros de los colectivos defensores de los DD.HH y periodistas, pero esto jamás ocurrió. Y el motivo, según explica Jade Ramírez de la Red de Periodistas de a Pie, es que desde la generación de la Ley, jamás se buscó a los afectados, y que participar en dicha convocatoria significaría también, validar esa exclusión.

Por otra parte, la periodista explica que su organización tiene muy claro el sentido por el cual presentan el extrañamiento, pues los especialistas en materia de sistemas de defensoría a comunicadores y activistas, invalidan que desde los estados se pueda trabajar para atender dicha problemática, y han presentado información sobre el tema por lo menos en los últimos cinco años sin ser escuchados.

“La posición de Periodistas de a Pie respecto a los mecanismos locales ha sido muy clara desde hace muchos años: No se necesitan crear más instancias de gobierno estatal para atender una problemática que surge de ahí mismo, o de las violaciones a los derechos de los periodistas en los estados, sino que funcionen el mecanismo federal. Se necesita perfeccionar y que se arregle lo que se tiene que arreglar, pero no creemos que las leyes estatales vayan a cambiar el escenario de la defensa del periodismo o los Derechos Humanos”.

Además, Jade Ramírez añadió que en primera instancia “lo que sigue es tomar cartas en el asunto, me parece que los periodistas, las Organizaciones Civiles y los defensores de derechos humanos, le han dado largas al tema de meternos en este asunto y parar las cosas, porque realmente todo esto se pudo haber detenido antes fijando una postura muy clara en el Legislativo de que no podían aprobar una Ley —Sobre nosotros—, eso es lo que sigue. Sobre los perfiles, yo ubico algunos nombres, no todos, tengo que confesarlo, pero de los perfiles que yo ubico, no identifico que tengan los conocimientos necesarios o mínimos sobre el tema de seguridad y protección a periodistas”.

SIN PARTICIPACIÓN

El motivo por el cual los periodistas y activistas que ahora denuncian las fallas del sistema para no participar en la convocatoria para la conformación del Consejo Consultivo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue porque no estaban dispuestos a validar un proceso del que tienen muy claras sus debilidades.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .