Van por campaña permanente contra la trata en Jalisco

Desde el Legislativo de Jalisco, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anahí Olguín Rojas y el director de la Fundación FIND A.C, intentarán promover una iniciativa de ley que permita ejercer una campaña de publicidad permanente que intente mitigar el daño y las repercusiones del delito a causa de la trata de personas.

“Este delito es el negocio trasnacional ilegal más lucrativo, tan solo después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas ha creado una red que obliga a sus víctimas a una nueva forma de esclavitud que conlleva a la explotación sexual, al comercio ilegal de órganos, a la mendicidad forzada, a la sumisión laboral, entre otras actividades”, apuntó la priista.

CAMPAÑA INTEGRAL

Olguín Rojas, anunció que presentará en el pleno del Congreso, así como en la Oficialía de Partes, dos iniciativas en las que se plantea que se ponga en marcha en los 125 municipios y en distintas dependencias del Gobierno estatal, dicha campaña.

“Recordemos que los tratantes nunca operan en el mismo lugar, siempre trasladan a las víctimas a otros países o mínimo a otros estados de donde fueron enganchadas. Por eso es que desafortunadamente no se les puede localizar con facilidad, una de estas iniciativas que estaré presentando tiene que ver con que los 125 municipios del estado de Jalisco realicen campañas de prevención y socialización para la trata de personas, así como las dependencias de gobierno”, explicó la diputada.

NEGATIVAS

Mediante una rueda de prensa, la ex regidora tapatía quien ingresó a las filas del Legislativo en el Estado tras el fallecimiento de la diputada Cecilia González Gómez, aprovechó para recordar que su iniciativa la presentó inicialmente desde la administración municipal del priista Ramiro Hernández García, sin embargo, no fue capaz de lograr que fueran implementadas, por lo que ahora exhorta al gobierno de Guadalajara encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, a que terminé lo que ella no pudo concluir.

REDES, UN RIESGO PARA LA TRATA

Por su parte, Juan Manuel Estrada de FIND 21, explicó que en la actualidad la manera más innovadora de atracción de víctimas es por medio de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, que son medios de captación blanda, en el que los “enganchantes” contactan a personas a través de engaños laborales, enamoramientos falsos, invitaciones a fiestas, y festejos para ser esclavizados o explotados sexualmente.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen alrededor de 29 millones de víctimas afectadas por este delito en todo el mundo, de estas cifra, el 80 por ciento son mujeres, niños y adolescentes; el 20 por ciento restante son personas de la tercera edad y hombres; además del 100 por ciento de las víctimas, el 79 por ciento son explotadas sexualmente, el 18 por ciento laboralmente y el tres por ciento restante son sometidas a distintos tipos de explotación.

Por último, Juan Manuel Estrada explicó que a pesar de que se ha trabajado a pasos agigantados en Jalisco contra la trata de personas es necesario que se implementen sistemas de prevención para que no sólo sea castigado el delito, sino que éste sea erradicado en el Estado.

FRASES:

“Este delito es el negocio trasnacional ilegal más lucrativo, tan solo después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas ha creado una red que obliga a sus víctimas a una nueva forma de esclavitud”

“Una de estas iniciativas que estaré presentando tiene que ver con que los 125 municipios del estado de Jalisco realicen campañas de prevención y socialización para la trata de personas, así como las dependencias de gobierno”,Anahí Olguín Rojas, Diputada del PRI

DATO

Para que la ciudadanía empiece a trabajar en el tema y haga su denuncia anónima y gratuita a nivel nacional se implementó el número 01-800-55-33-000.

CIFRAS

29 Millones de víctimashay en el mundo afectadas por este delito: ONU

80 Por ciento(de los 29 millones) son mujeres, niños y adolescentes; el 20% restante son personas de la tercera edad y hombres

PARA SABER

Del 100 por ciento de las víctimas de trata a nivel mundial, el 79 por ciento son explotadas sexualmente, el 18% laboralmente y el tres por ciento restante son sometidas a distintos tipos de explotación.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .