Reparación en una cochera en la colonia Independencia descubrió un socavón gigante

La reparación del piso de la cochera de la casa 1419 en la calle Monte Everest, entre la avenida Sierra Madre y Jardín Jalisco, generó un descubrimiento de un socavón gigante, un túnel o una galería filtrante, frente a la vivienda, relató Juan Carlos Navarro, vecino de la colonia Independencia, desde hace 35 años.

El socavón es inusual, en la medida que tiene una altura de un metro con 80 centímetros, donde cabe una persona de pie y tiene una extensión de por lo menos 20 metros, donde se localiza otro socavón.

Vecinos de la colonia Independencia llegan al lugar para ver el túnel y tomar video y fotografías. Algunos aventuran versiones de que pudo ser un túnel para esconder algún bien valioso, sin tener datos que fundamenten su conjetura.

Juan Carlos Navarro explicó que personal de Protección Civil y Bomberos, Obras Públicas y la Comisaría de la Policía de Guadalajara ya visitaron el lugar y pusieron una cinta de alerta para evitar que siga el ingreso de curiosos.

“Como puedes ver, comencé con los arreglos de mi casa. Yo tenía un flujo de agua muy leve y el albañil y yo decidimos abrir el piso y nomás hasta la línea yal día siguiente nos encontramos con que ya estaba todo derrumbado y fue el paso a la entrada a la caverna o cueva. Sí, nos metimos y vimos esta novedad que está todo muy bien hecho, tiene una altura de 1.80 metros. Las paredes están muy bien hechecitas, esto no es de una fuga de agua, se ve la mano del hombre ahí”, explicó.

Será personal del SIAPA y de Obras Públicas, quienes emitan una conclusión técnica de cómo y desde cuando se formó el socavón. Además de establecer si existe algún riesgo para las viviendas de la calle Monte Everest, dijo Juan Carlos Navarro.

“No soy experto en la materia, pero creo yo que sí hubo presencia humana haciendo esas cosas aquí (el túnel). El fin de esto lo desconozco. Ya vino Protección Civil, ya vino SIAPA, Obras Públicas, las autoridades pertinentes ya vinieron y delinearon aquí el área y se va a empezar a trabajar si no es hoy, mañana. Afortunadamente no corre riesgos mi casa. Afortunadamente ya vimos que no corre ningún riesgo, ni las casas vecinas. El único riesgo que yo veo es el poste, pero de ahí en más, todo bien”, expuso.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dijo que este fin de semana personal del Ayuntamiento acudió a la zona y en breve darán un veredicto sobre la revisión del socavón o túnel.

“El día de ayer recibí el reporte de estos túneles que se tienen en la colonia Independencia. Hoy muy temprano, porque anoche no había las condiciones de luz para hacerlo, hoy muy temprano ordené al coordinador de Protección Civil, Sergio Ramírez, que puedan hacer una visita de inspección para saber exactamente de que se trata. Los túneles no parecen ser una formación natural hecha por la lluvia, más bien parece una formación constructiva hecha a voluntad, entonces espero recibir el reporte para poderlo compartir con ustedes”, dijo.

Durante el domingo, los curiosos seguían llegando a la calle Monte Everest, pese a que la Policía de Guadalajara estableció un cerco para evitar cualquier riesgo de derrumbe para quienes se acerquen.