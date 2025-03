Reportan muerte de una persona por Lidia; Autlán el municipio más afectado

Pasado el huracán Lidia por Jalisco deja el saldo de una persona muerta, según reporta el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.



Esta lamentable muerte ocurrió en el municipio de Pihuamo, curiosamente, no estaba dentro de la lista de 23 que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tenía considerado como de alerta ante la llegada del huracán, según reporta el gobernador esta persona quiso cruzar un río, pero la corriente era demasiado fuerte, por lo que terminó arrastrado.



“A media noche trató de cruzar el río. Falleció ahogado. Más allá de este caso en específico, no hubo otro fallecimiento, los municipios de la costa reportan saldo blanco. Es algo que habla del trabajo de prevención que se hizo y de la ayuda de la población para evitar situaciones de riesgo”, explica el gobernador.



Explica que, al momento, las afectaciones reportadas son menores en comparación del tamaño que alcanzó el huracán Lidia, pues tocó tierra y entró por Jalisco catalogado como categoría 4 y calificado por la CONAGUA como peligroso.



“Más allá de su intensidad, los efectos no fueron lo terrible que hubiésemos esperado (…) donde hubo un mayor impacto, curiosamente, no fue en la costa sino en el municipio de Autlán donde se desbordaron dos arroyos, generaron un problema en el Hospital Regional, se está haciendo una evaluación para poder garantizar la recuperación de los equipos del hospital”, añade el gobernador.



Autlán el más golpeado por Lidia



En Autlán, se realizaron 36 rescates de personas, se reportan 38 vehículos arrastrados por la corriente, se afectaron 48 casas por agua en 15 colonias, hay tres puentes dañados en su estructura, además, de otro puente peatonal destruido, informa el director de Protección Civil del municipio, Ignacio Arroyo.



Añade que el Cabildo de Autlán sesionó de manera extraordinaria para declarar situación de emergencia en el municipio y solicitar al Estado los apoyos correspondientes del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN).



El Hospital Regional de Autlán opera desde el año 1988, hasta el último corte, sigue sin brindar servicio, la inundación alcanzó los 80 centímetros de altura, reportan que se tiene 50 por ciento de avance en su saneamiento y lavado; los pacientes que allí se encontraban fueron trasladados al hospital de primer contacto de El Grullo; y al IMSS de Autlán, fueron movilizados, entre otros, seis recién nacidos en incubadora, un menor y cinco adultos, todos se reportan con buen estado de salud.