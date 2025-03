Polemizan en la FIL ministros de la Suprema Corte sobre caso INAI

En caso de que una cámara legislativa no acate un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se debe destituir al presidente de esa Cámara, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayan, durante el seminario “El Derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno”, realizado en la Feria Internacional del Libro (FIL).

Un caso hoy vigente es que el Senado sigue sin nombrar a tres comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). La primera vacante se dio desde marzo de 2022 y la Corte autorizó a que ese organismo público opere con cuatro comisionados.

“La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos y aunque no los garantiza la Constitución lo previene. ¿Destituyamos al presidente del Congreso o por lo menos al presidente de una Cámara?, yo diría que sí”, expresó.

Sin embargo, la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat, dijo que lo mejor es esperar y confiar en que el Senado cumplirá y nombrará en “un tiempo prudente” a los tres comisionados del INAI faltantes, por lo que no está de acuerdo en que se destituya al presidente del Senado.

Una de las moderadoras del seminario fue la periodista Carmen Aristegui, quien señaló que en el caso del INAI, quien se opone a esa institución es el presidente López Obrador.

“Hemos tenido una definición gubernamental que ha decidido atacar directamente al principal órgano de transparencia y de acceso a la información, que es el INAI. No podemos no decir que aquí hay una situación totalmente atípica, totalmente fuera del orden democrático, que incluye cosas como el no nombramiento de los comisionados del INAI”, señaló.

Otro tema que se abordó durante el seminario que se realizó como parte del programa académico FIL Pensamiento, es que la SCJN debe comunicar mejor sobre las sentencias que resuelve y acercarse a la sociedad.

Edna Jaime, consejera de México Evalúa, refirió que se realizó un estudio sobre la transparencia del Poder Judicial y dijo que la Corte ha aplicado acciones importantes para transparentar sus resoluciones, pero falta que éstas se traduzcan al público.

“Se han visto cambios importantes en materia de transparencia. A mediados de esta Administración nos comenzamos a preguntar en distintos foros de sociedad civil, pero también académicos ¿qué pasa dentro de la Corte?. Veíamos que había temas muy sustantivos referentes a derechos humanos, a temas de militarización que no avanzaban. Entonces, la pregunta central es ¿qué pasa dentro de la Corte?”, dijo.

La ministra Margarita Ríos Farjat está de acuerdo en que les falta tener una mejor comunicación con los ciudadanos de todo el país.

“Entonces, ¿cómo nos comunicamos con la sociedad?. Y no es por nosotros, es que luego tarda mucho tiempo en bajar las decisiones en forma de derechos que la sociedad vaya comprendiendo. Sí falta todavía más, sí hay muchos esfuerzos que se están llevando a cabo, de comunicar las decisiones y a veces hay falta de información, pues se pide y si no hay, entonces se pide al Comité de Transparencia de la propia Corte”, finalizó.