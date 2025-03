Chema Martínez va por Guadalajara

“Chema” Martínez, quien coordina a las y los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco, anunció su registro como precandidato de Morena a la Presidencia Municipal de Guadalajara.

Ante miles de simpatizantes y militantes morenistas reunidos en la Plaza Guadalajara, Martínez mostró su interés de transformar a la Perla Tapatía y lograr un Cambio Humanista que haga renacer a Jalisco.

“Aquí, donde habremos de emprender el recorrido por todo Guadalajara, desde aquí, frente al

Palacio Municipal, donde habremos juntos de regresar el poder al pueblo. Aquí habremos de regresar, juntos, todos nosotros, a partir de junio 2024, a sacar a estos sinvergüenzas, a estos que se sienten invencibles. Y desde aquí les decimos que no, que no son invencibles. Desde el pueblo, el valor es invencible. Está aquí, en el pueblo de Guadalajara. Y es por esto que he decidido integrarme al proceso interno de Morena para luchar la alcaldía de Guadalajara.”, mencionó el aspirante a precandidato.

“Estamos comprometidos a tocar todas las puertas, a decirles que hoy estamos comprometidos

en regresarle el poder al pueblo. Estamos comprometidos en poder regresar la esperanza que

merecen todos los tapatíos. Estamos comprometidos hoy más que nunca en buscar que todos en la economía tengamos pleno desarrollo, acceso a la salud, en buscar que ganemos bien y mejor, en que haya más rutas de transporte que nos vinculen a todos los tapatíos, en que haya más posibilidades que la economía circule para poder entonces distinguirnos del resto del país y seguir siendo la perla tapatía, el orgullo de Jalisco”, acotó.

Al manifestar su intención de llegar a la Presidencia de Guadalajara, “Chema” Martínez puso en evidencia las carencias que enfrenta la Capital jalisciense, y las deudas que durante años ha mantenido

la Administración municipal hacia la población.

“Hoy vamos a decirles también a los delincuentes cómplices de Los Naranjas que aquí, desde aquí, les decimos que vamos a recuperar el espacio que es nuestro, de la gente. Nunca más el miedo de perder nuestros hijos al ir a la calle. Nunca más esa angustia de no saber si nuestros hijos regresen con bien a nuestras casas. Por eso es importante este punto de partida. Desde aquí, empezar a recorrer todas las calles, para mí, trabajando juntos en recuperar lo que es esta ciudad hermosa y bien bonita lastima de gobierno que tiene!”, indicó el aspirante a precandidato.

“A eso quiero invitarlos el día de hoy, a que rompamos con esos lastres. A que rompamos con la naranja. Así que levantemos nuestro mazo y rompamos precisamente con eso”, puntualizó.

De manera simbólica, en la Plaza Guadalajara “Chema” Martínez derribó un muro naranja con distintas frases que reflejaría la necesidad de hacer que en la Perla Tapatía caigan los muros de la corrupción, de la desigualdad, el miedo y la pobreza.