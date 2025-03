Preocupa en Tlaquepaque falta de agua en sus colonias; exigen al Siapa respuestas

Colonias como Jardines de San Martín, El Órgano y El Álamo, en San Pedro Tlaquepaque, carecen hasta el momento del servicio de agua potable en sus hogares y negocios, vecinos han realizado reportes ante el Siapa, pero no obtienen respuesta, razón por la que se aprobó en Sesión del Ayuntamiento un exhorto para exigir a este organismo responda los cuestionamientos y cumpla con su servicio.



Durante la octava sesión se autorizó enviar el exhorto al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) para que realice estudios y análisis sobre el desabasto de agua que afecta a diversas colonias de su territorio.



Por ejemplo, en la colonia El Álamo se ha reportado constantemente por parte de los vecinos las carencias del servicio desde hace, al menos, 10 días sin que el mismo organismo encargado del abasto del agua les dé una respuesta, ahora con la petición a nivel municipal deberá responder las causas por las que no cuentan en sus llaves del líquido.



La regidora Alejandra Badillo destaca durante la sesión que "no puede haber justificación para que en pleno 2025 haya familias que abran la llave y no salga ni una sola gota de agua. No puede ser que tantas colonias del municipio tengan que vivir con la incertidumbre de cuándo llegará el agua y en qué condiciones".



Alejandra Badillo reitera que se necesita una solución real, no solo pipas de agua, y que el cabildo presentará esta iniciativa de exhorto para que se realicen los estudios y análisis correspondientes y se implementen medidas inmediatas para garantizar el suministro de agua en todas las colonias afectadas.



“El objetivo es que haya agua, que llegue en condiciones adecuadas y que se garantice el derecho de todas y todos a un servicio eficiente”, destaca Badillo.



A pesar de ser un servicio intermunicipal, el Siapa no cuenta en su Consejo de Administración la representación de los municipios, según denuncia el Síndico Municipal de Tlaquepaque, José Luis Monterde Ramírez, por lo que solicita gestionar, a través del Congreso de Jalisco, la incorporación de los alcaldes a dicho consejo, con esto tendrán voz en las decisiones y obtener respuestas directas a las necesidades de la población.



Por otra parte, en la misma sesión se aprobaron las reglas de operación de los programas sociales "Raíces de Esperanza", "Bienestar Incluyente" y "Líderes de Esperanza", con los que se busca acotar la brecha de desigualdad entre las familias del municipio.