Aspirante a dirigir Acción Juvenil llama a la unidad de los jóvenes panistas

Malinali Estefanía Pérez Martínez es una joven de origen indígena que aspira a dirigir la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, un organismo dentro del Partido Acción Nacional (PAN) que congrega a los jóvenes afiliados, en Jalisco son alrededor de 312, con quienes sostuvo encuentros durante su visita al Estado, les habló sobre su propuesta de unidad ante los retos que enfrenta este sector de la población que vive en constante riesgo.



“La esperanza en los jóvenes. Los jóvenes estamos interesados en la política, pero a veces por falta de oportunidades no podemos ingresar de la forma que nos gustaría o nos desanimamos, el PAN lo tiene todo, sobre todo, los que trabajamos en el partido, me siento visualizada porque llegue por una beca indígena, desde los 16 años me cambio la vida, vengo de un municipio que se llama Tochtepec que no tenia las condiciones necesarias para que saliera una profesionista, puedo decir que gracias al partido soy una profesionista y con muchos sueños”, explica.



Sobre su perfil, considera que es el idóneo para dirigir Acción Juvenil pues tiene experiencia dentro del partido desde hace 12 años, ha viajado y conocido cada Estado de la República.



“Cuando quieres hacer algo primero debes conocer. Con esta convocatoria para renovar la Secretaría Nacional soy la persona que más ha recorrido el país y sobretodo conoce”, considera.



“Soy una mujer y una joven que siempre ha roto paradigmas, desde estudiar en mi pueblo y ser profesionista, hasta ahora entrar a la política en la que me decían que era cosa de hombres, mientras trabajes lo vas a conseguir”, afirma Malinali.



Reconoce que los jóvenes viven en constante riesgo por la inseguridad, engrosan las filas del crimen organizado de manera forzada o porque no existen mejores condiciones de vida para ellos, una situación que debe de atenderse.



“Todos queremos lo mejor para el país, los chavos que estamos en Acción Nacional nos distinguimos por los valores que tenemos, no queremos estar por nombramientos, queremos estar para contribuir a nuestro país. Lamentablemente en el país no estamos en las mejores condiciones, los jóvenes estamos despertando para hacer un movimiento y tomemos las riendas del país”, explica.



En su recorrido por el país, encuentra como común denominador la exigencia de los jóvenes por acceso a la educación y mejorar la seguridad, también, encuentra un hartazgo por el actual sistema que domina y gobierna el país, asegura que los jóvenes ya despertaron y es su momento de exigir.



“La educación, no tenemos educación de calidad y la calidad de vida. Creen que con una beca nos pueden comprar, no nos sirve el recurso mensual que nos dan porque tenemos la gasolina al tope y una canasta básica por los cielos”, sostiene Malinali Pérez.



“Como jóvenes no nos quedamos callados, este tampoco va a ser el momento que nos quedaremos callados, estamos despertando. Mientras nos organicemos como generación y como jóvenes, vamos a llegar a donde queremos. Las mujeres jóvenes queremos igualdad, somos muy capaces, he encontrado muchas mujeres valiosas dentro de la política y otros ámbitos. Me preocupa el tema de feminicidios y la violencia que se sigue detonando”, puntualiza la aspirante a dirigir Acción Juvenil.