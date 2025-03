Ex candidata a gobernadora Claudia Delgadillo afirma que la invitarán al gabinete federal

La ex candidata a gobernadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo González, reapareció en un acto público realizado en el Congreso del Estado, luego de que había mantenido un bajo perfil, tras el fallo del Tribunal Electoral sobre la impugnación que ella hizo por el triunfo del candidato de MC, Pablo Lemus Navarro.

Claudia Delgadillo fue invitada al Congreso local en su calidad de ex diputada local, en las actividades del 8M Día Internacional de la Mujer.

Entrevistada sobre la actividad que realiza en este momento, Delgadillo dijo que estará como observadora de la elección de jueces y magistrados federales en Jalisco y aseguró que, tras estos comicios, se integrará a un cargo en el gabinete federal.

“Tengo una gran responsabilidad de apoyar a la presidenta en la elección que viene el 1 de junio, y en eso me voy a dedicar a estar trabajando aquí en el estado, sin dejar de lado, ya les dije que tengo una sociedad con un par de abogados en la ciudad de México, pero por supuesto que me voy a integrar con la doctora (Claudia Sheinbaum), pero nada más denme chanza de pasar este brinquito y ya. También denme chanza de enfriar mi cabeza para no hablarles mal de la persona que fraudeó a este estado”, subrayó.

Claudia Delgadillo dijo que no puede reconocer el triunfo de Pablo Lemus en las elecciones del 2 de junio de 2024 e insistió en su argumento de que hubo fraude en esas votaciones.

“Bueno, tu servidora no puede reconocer al que fraudeó una elección y no me la fraudeó a mí, se la fraudeó a todos los jaliscienses. Me parece… es un momento claro y en su momento diré nombres de quienes estuvieron coludidos para que este señor estuviera ahí, porque las pruebas estaban de lo que se robaron en esa elección del primero de junio”, respondió.

Claudia Delgadillo no explicó a qué cargo podría llegar en el gabinete del gobierno federal después de las elecciones a juzgadores, en junio próximo.