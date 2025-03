Plantean que exista en Jalisco una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres

Ante la creciente impunidad que existe en Jalisco, en delitos como feminicidios, violencia familiar y abuso sexual, la diputada de Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género.

En el contexto del 8M Día Internacional de las Mujeres, la legisladora presentó en el Congreso la propuesta “Vivir Seguras”, con el respaldo de colectivas feministas, académicas y legisladores de Morena, Futuro y Partido del Trabajo.

“La ausencia del castigo fortalece la idea de que no pasa nada, como hace muchos años no ha pasado nada. La impunidad nos está gritando, aquí las leyes no se cumplen y la justicia es una ilusión. En Jalisco vivimos impunidad en violaciones a mujeres en 100%, impunidad en muertes violentas de mujeres de 100%, impunidad en violencia familia de 99.89%, impunidad en abuso sexual del 99.52%”, explicó.

La iniciativa incluye la creación de una fiscalía con personal especializado con enfoque de género, que la elección de la titular sea por medio de un proceso público, transparente y con participación de mujeres; así como llevar a cabo un parlamento abierto para fortalecer la iniciativa con la ciudadanía.

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, refirió que ella también presentó una iniciativa similar, por lo que señaló que tiene el respaldo de diversas fuerzas políticas para terminar con la impunidad.

“Por supuesto, se establece la obligación de crear fiscalías especializadas en delitos de violencia de género y que el proceso de designación de la titular asegure su autonomía y especialización. Es una serie de reformas que creo que es muy importante de discutirlo con ustedes, de analizarlo con ustedes y de proponerlo con ustedes”, precisó.

El coordinador de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso hará de esta agenda una causa prioritaria.

Las activistas de colectivas como Leonas con Raíces y Diverso UDG, coincidieron en que una vez creada la Fiscalía Especializada se le dote de recursos económicos suficientes.

La ex diputada Mara Robles, propuso que, en la marcha del próximo 8 de marzo en las calles de Guadalajara, se establezca un pliego petitorio y una vocería y que se exija la aprobación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, con una manta simbólica.