Se analiza construcción de termoeléctrica en 4 municipios de Jalisco

Son cuatro los municipios de Jalisco en los que se analiza la construcción de una planta termoeléctrica de ciclo combinado, informa el gobernador Pablo Lemus, además que utilizará agua de reúso, sobre todo, de la que utiliza la industria.



El mandatario estatal insiste que este proyecto es de orden federal, sin embargo, reconoce que da su aprobación debido a que la titular de la Secretaría de Energía Luz Elena González Escobar le explica que el agua que requiere para su funcionamiento será tomada de la línea morada y no del río Santiago.



“Esta planta de ciclo combinado tomará agua de la línea morada, es decir, será agua de reúso. No agua directa del río Santiago y esto, pues la verdad cuando me lo explicaron, a mí me dio mucha tranquilidad de que no hubiera una afectación medioambiental con la inversión de la planta de ciclo combinado. Por eso la acepté porque no va a tomar agua del río Santiago, sino lo hará de agua de reúso de la línea morada que se construyó, digamos, en la zona de la cuenca del Ahogado. Directamente de ahí va a tomar agua. La línea morada tiene que seguir creciendo”, explica.



En cuanto a los municipios, afirma que se analizan El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapopan.



El colectivo medioambientalista Un Salto de Vida se ha pronunciado y manifestado en contra del proyecto, consideran que contaminará de manera significativa su operación, además de que con su construcción se perderá una parte importante del suelo que sirve para infiltración de agua que corre para la laguna de Cajititlán, y al entrar en operaciones consumirá de manera significativa más agua de la que se infiltra.



Alan Carmona, integrante de este colectivo, recuerda que este proyecto no es nuevo, en su momento se conocía como “La Charrería”, la cual paró en sus intenciones debido a una serie de amparos que, incluso, se mantienen vigentes. En un inicio era intención de una empresa privada, ahora es una coinversión con la Comisión Federal de Electricidad.



En cuanto a la línea morada, esta se construyó en la planta de tratamiento del Ahogado, se tuvo inversión privada de varias empresas instaladas en el corredor industrial de El Salto para abastecerse de esta agua para procesos industrializados y dejar de consumir agua potable, pues se usaba agua limpia para un solo proceso y terminaba en el desagüe.