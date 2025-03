Inician operativos de vigilancia en venta de pescado y mariscos durante Cuaresma

Llegó la Cuaresma y con ella el incremento en el consumo de pescados y mariscos frescos o cocinados. Para evitar riesgos a los consumidores, la Secretaría de Salud Jalisco inició con los operativos para revisar que la calidad de los productos sea la adecuada para evitar enfermedades.



A través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco (COPRISJAL) se puso en marcha el Operativo de Acciones de Vigilancia y Fomento Sanitario en Cuaresma 2025 en el Mercado del Mar de Zapopan, sin embargo, se extenderá hasta el 27 de abril, con un total de 600 visitas de supervisión a establecimientos que procesan, almacenan y comercializan productos pesqueros, agua purificada, hielo y alimentos preparados.



Las inspecciones se llevarán a cabo en los Mercados del Mar de Zapopan y Guadalajara, así como en otros municipios de Jalisco a través de las 13 Coordinaciones Regionales de COPRISJAL.



El objetivo principal es proteger la salud de la población y prevenir enfermedades como gastroenteritis, diarrea por Escherichia coli, salmonelosis y cólera, que pueden transmitirse por el consumo de productos en malas condiciones o manipulados sin higiene adecuada.



José Antonio Muñoz Serrano, comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, alerta sobre la importancia de consumir productos del mar en condiciones óptimas.



"Es fundamental verificar que el agua esté purificada y que los alimentos mantengan una temperatura adecuada: al menos 4°C si están fuera de refrigeración y -18°C dentro de un congelador para su conservación", explica.



En 2024 este mismo operativo realizó 166 tomas de muestras y 400 visitas de verificación. Para esta temporada, se pide a la población reforzar medidas de higiene y seguridad para reducir riesgos a la salud.





Recomendaciones para el consumo seguro de productos del mar:





Evitar alimentos crudos, ya que el limón no elimina bacterias.



Comprar en establecimientos higiénicos, con refrigeración adecuada, en lugar de puestos improvisados con productos expuestos al aire libre.



Observar la higiene del personal que manipula los alimentos.



Tener precaución con aguas frescas y asegurarse de que el hielo no toque el suelo ni se haya elaborado con agua no purificada.



Verificar la frescura del pescado, revisando ojos brillantes, agallas rojas, escamas adheridas, textura firme y olor fresco.



Adquirir moluscos y mariscos con conchas completamente cerradas.



Conservar los productos en refrigeración adecuada y descongelar en frío, nunca a temperatura ambiente.



Evitar la contaminación cruzada en la cocina, separando alimentos crudos y cocidos en diferentes utensilios.



Estas medidas ayudarán a prevenir enfermedades y garantizar un consumo seguro de pescados y mariscos durante la temporada de Cuaresma.