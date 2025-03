Piden que rutas de transporte cumplan con horario nocturno y no “corten” recorrido

El Congreso del Estado se ha convertido en el sitio donde llegan vecinos y usuarios a expresar quejas y fallas sobre el transporte público.

En la mesa de trabajo para atender casos concretos de problemas con el transporte urbano, se registraron denuncias de Ciudad Granja, Tesistán, Mesa Colorada, Lomas de la Primavera, Parques de las Aves, Mariano Otero y Santa Margarita, todas del municipio de Zapopan.

Padres de familia de la colonia Mariano Otero señalaron que las rutas 59 y 626 de plano cortan el servicio a temprana hora o deciden no ir hasta la Preparatoria número 20, situada en la avenida Del Bosque, en la colonia El Fortín, en Zapopan. Además, algunos camiones se van por el puente del paso a desnivel en Periférico y dejan a las personas esperando.

Los alumnos de la Prepa 20 salen del horario vespertino a las 7.55 de la noche y a esa hora ya no encuentran transporte urbano, dijo la señora Magdalena, de la colonia Mariano Otero.

“La ruta 626 deja de pasar, corta su horario de trabajo y dejan desamparados a muchos jóvenes de la prepa número 20 de la UdeG, porque tienen que caminar por calles muy peligrosas con bastante delincuencia Los dejan allá abandonados en la prepa 20”, se quejó”.

En respuesta, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, se comprometió a enviar un operativo de supervisión y dijo que el servicio debe de prestarse hasta las 11 de la noche.

“El horario vespertino y nocturno para que estén hasta las 11 de la noche, que no se suban al puente, seguramente lo hacen cuando ven el tráfico muy pesado. Miren, yo los he regañado muchas veces y el conductor dice ‘yo pregunté y nadie se iba a bajar ahí’ y cómo saben los que se querían subir allá abajo. Lo hacen en varios pasos a desnivel”, reconoció el titular de la Setran.

De Ciudad Granja, las quejas expresadas son porque las unidades tardan más de una hora, según explicó Roberto Villegas, representante vecinal, quien dijo que les quitaron tres rutas y eso les complicó su movilidad.

“En este distrito 10 enfrentamos problemas con el Transporte Público, como largos tiempos de espera de más de una hora y media. Retiro de rutas clave, como la 625 directo, la 45, 51 B, unidades en mal estado, con sobrecupo, falta de señalización en paradas, además de desvíos no autorizados y falta de cobertura como Ciudad Granja, Miramar y Floresta del Colli”, dijo.

En la zona de Tesistán, la ruta 275 F sufre saturación en horas pico y eso deja sin servicio a los habitantes de Tesistán y Parque de las Aves, porque los camiones salen llenos desde Nextipac, indicó Aracely Espinosa, quien pidió una terminal para Tesistán.

“Yo me quede con la idea de que iban a llegar 100 unidades nuevas, que iban a repartir a varios concesionarios. La ruta 275 F no tiene nuevas mejoras sigue dando mal servicio, desgraciadamente, son muy mal quedados, horarios mal. En el oficio, les explico algunas razones, pero no anexe la terminal en Tesistán que nos beneficiaría muchísimo”, subrayó.

En Mesa Colorada los vecinos se quejan por mal servicio del transporte. Al respecto, Diego Monraz dijo que, ante lo accidentado del terreno, la única vía podría ser habilitar una línea de Cablebús y eso se lo va a plantear al gobernador Pablo Lemus, porque se requerirían recursos de la federación para concretar ese proyecto.