Presenta el primer informe el rector del Centro Universitario Guadalajara (CUGdl) de la UdeG

El Centro Universitario Guadalajara (CUGdl) -el más nuevo de la Red Universitaria- “es un laboratorio vivo”, al poner en marcha cinco nuevas licenciaturas y poner en práctica un modelo pedagógico que pondera la realización de proyectos académicos entre alumnos de diversas carreras, en donde también participan los docentes, subrayó el rector del Centro, Alberto Castellanos Gutiérrez, quien presentó su Primer Informe de Actividades.

Esta estrategia fue aplaudida por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien acudió al auditorio Salvador Allende, que lució lleno de alumnos, profesores e invitados.

El CUGdl, cuya sede es el campus de la Normal, es multitemático y ofrece las licenciaturas de Creatividad Digital, Ciberseguridad, Inteligencia Financiera y de Negocios, Tecnologías biomédicas e Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos.

“Estamos poniendo a los estudiantes a trabajar en equipo, pero también a los profesores a trabajar en equipo y el primer ejercicio corrió el semestre pasado. Estudiantes de distintas carreras se organizaron por equipos para desarrollar durante el semestre, desde las materias de pensamiento crítico, en donde se tenía que identificar y definir un problema a desarrollar, desde la materia de inteligencia colectiva, se tenían que integrar los equipos con criterios de agregación, diversidad, inclusión y multidisciplinariedad”, explicó.

La oferta académica, expuso el rector Alberto Castellanos, es una propuesta disruptiva e innovadora. Las carreras se cursan en tres años y los egresados salen con dos especializaciones.

El rector del CUGdl informó que las obras de rehabilitación del campus siguen en proceso, ya que la mayor parte de los edificios datan de hace más de 60 años. El campus se inauguró en 1958, siendo gobernador Agustín Yáñez.

“El CUGdl implementó un plan integral para crear desde cero una infraestructura tecnológica robusta, enfocada en mejorar la conectividad y establecer espacios de aprendizaje innovadores. Este esfuerzo incluyó el desarrollo de laboratorios de cómputo, la creación de una red de alta capacidad y la adquisición de equipamiento tecnológico que permitió a la institución estar a la vanguardia en el uso de las tecnologías emergentes”, expuso.

El rector general de la UdeG sintetizó en cinco palabras los logros del CUGdl al expresar que “cualquier sacrificio valió la pena”, en alusión al trabajo contrarreloj que hizo el equipo directivo y docente para comenzar clases en agosto pasado.

Ricardo Villanueva señaló que será en tres años cuando la infraestructura del CUGdl “se pondrá a punto” para los estudiantes.

“Desde que platicamos el rector Alberto y yo los ritmos, los tiempos con que tendríamos que emprender este nuevo proyecto, era evidente que no nos podíamos esperar a reconstruir todo el CUCSH para iniciar este proyecto, porque si no, los 600 estudiantes de la primera generación, son 600 seres humanos que no sabemos si tres años después hubieran sido estudiantes de nosotros. Si la Universidad se esperara a rehacer el edificio para invitar alumnos, sería un pecado”, expresó.

El 6 de marzo el CUGdl cumple un año desde su creación y el día del primer informe, se inauguraron los servicios médicos para los estudiantes, así como una sala de lactancia.

El CUGdl cuenta con una plantilla docente joven de los cuales 49% son doctores, 51% cuentan con maestría y 32% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Los académicos han logrado la publicación de 42 artículos en revistas científicas y se aprobó a docentes dos patentes, las cuales son “aparato auxiliar en el diagnóstico del cáncer cérvico-uterino” y “aparato para realizar cirugía estereotáxica”.