Con venta de artesanías, mujeres conmemoran el 8M en la explanada de la UdeG

Las mujeres artesanas de pueblos originarios presentaron y pusieron a la venta sus creaciones, en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el contexto de las actividades del 8 de Marzo Día Internacional de las Mujeres.

La explanada se convirtió en un muestrario de las artesanías de mujeres mazahuas, otomíes, triquis, nahuas, purépechas, mixtecas y wixárikas. La jornada comenzó con una ceremonia ancestral para pedir permiso a las deidades de cada una de las etnias. El ritual lo condujo Cristina Apolonia Martínez, presidenta de la Red Promotora de los Derechos de las Mujeres Indígenas en Jalisco, quien dijo que ellas luchan por sus derechos lingüísticos, por el derecho a la salud y a contar con espacios para vender sus artesanías.

“Para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, está lucha ha sido una lucha constante. No empezó apenas, sino que ya viene más atrás con compañeras que a lo mejor ya se fueron de este mundo y que no lograron lo que nosotros hemos vivido, pero esto ya es un avance que hemos logrado con la lucha de las mujeres. Seguimos luchando para lograr nuestra igualdad. Aquí habemos mazahuas, otomíes, triquis, nahuas, purépechas y mixtecas y wixárikas”, explicó Cristina Apolonia.

A la par de la exposición y venta de artesanías y de la gastronomía de las etnias, también se instaló una brigada de salud “UdeG te Cuida”, organizada por la coordinación de Extensión y Acción Social de la Universidad de Guadalajara, que preside Nayeli Robles.

“Lo que nosotros estamos haciendo hoy es visibilizar las actividades y las artesanías que hacen las mujeres que son de comunidades indígenas. Hoy como pueden la explanada de la rectoría está convertida completamente en un tianguis de artesanías, en donde todas estas mujeres que pertenecen a diferentes pueblos originarios están mostrando lo que es su artesanía. Hablamos del empoderamiento femenino y yo estoy convencida y muchos de nosotros que el empoderamiento femenino inicia por el empoderamiento económico”, expuso.

De la etnia mazahua, Cristina Apolonia Martínez llevó una prenda para mujer llamada quezqueme o capa, un trabajo de bordado que le puede llevar entre cuatro y ocho meses.

“Este es un símbolo de nuestro origen. Al nacer una niña tienen que ponerle su vestimenta, su quezqueme y darle su misión a cada una. Por ejemplo, yo cuando tenía nueve años, mi abuelita me puso el quezqueme, me lo regaló y me dijo ‘tú tienes que continuar esto, tú tienes que aprender a bordar para que tu puedas seguir este bordado, es el símbolo de nuestro trabajo”, finalizó.