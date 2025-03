Festejan jubilación de "Don Joss", primer bombero de Tlajomulco que se retira con vida

José de Jesús Nájar Hurtado, mejor conocido como “Don Joss”, es el primer bombero en Tlajomulco de Zúñiga que logra jubilarse. Con 22 años de servicio y 76 de edad, se retira de la corporación de manera anticipada a consecuencia de las secuelas de una lesión sufrida en cumplimiento del deber, que le impide continuar con sus labores.

Don Joss se convierte en el primer oficial en jubilarse de la corporación sin que su salida fuera a causa del fallecimiento; Salomón Molina Zamora, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, expresó la emoción que significó este momento para la corporación.

“Estamos de manteles largos porque hoy concluye la actividad laboral de uno de nuestros compañeros, con 22 años de servicio ininterrumpido. Se retira con buena salud para disfrutar de su familia y se va por la puerta grande, con la cabeza en alto, porque todo lo que vino a hacer aquí, lo cumplió. Hoy nos toca despedirlo, y la mayoría de los oficiales somos amigos de toda la vida bomberil, por lo que le tenemos mucho cariño y respeto a Don Joss”, señala Molina Zamora.

“Para nosotros es un momento grato, porque la mayoría de los compañeros que despedimos es porque fallecieron, y solo podemos darles un reconocimiento póstumo”, añade.

Como parte del homenaje, se realizó el último pase de lista del personal y un reconocimiento verbal de los mandos de la corporación a través de la frecuencia de radio. Posteriormente, Don Joss hizo su último recorrido a bordo de la unidad oficial, con los códigos sonoros y luminosos activados.

Al regresar al cuartel central, fue recibido con el tradicional “último chorro”, en el que un arco de agua formado por chorros cruzados marcó su despedida mientras el convoy de unidades pasaba por debajo.

“Me siento un poco triste porque dejo aquí a muchos compañeros y a esta unidad de bomberos; ya son muchos años y no es fácil (…) Para mí, el trabajo era pura diversión. Yo me divertía mucho porque siempre me gustó mi oficio, así que échenle ganas, no hay de otra”, le dice Don Joss a sus compañeros.

Don Joss ingresó al servicio el 16 de diciembre de 2004 y causó baja por jubilación el 28 de febrero de 2025. A lo largo de su trayectoria, desempeñó labores de mantenimiento y reparación de unidades oficiales, equipos y herramientas mecánicas. Sin embargo, destacan los bomberos que le acompañaron en su carrera que, cuando se presentaban emergencias, nunca dudaba en apoyarles en el campo.