Pide director del SIAPA a diputados se autorice alza de 12.5% a las tarifas para 2025

Al comparecer por primera vez ante diputados de la Comisión de Hacienda, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Jiménez Trueba, solicitó a los legisladores que aprueben el incremento de 12.5% en las tarifas del agua para este 2025, para tener recursos para modernizar las plantas potabilizadoras, adquirir equipo para los trabajadores y renovar poco a poco la red de tuberías.

El titular del SIAPA acudió al Congreso local, junto con Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua, quienes escucharon preguntas, dudas y críticas de siete diputados de MC, PRI, Hagamos y Futuro, así como del legislador sin partido, Alejandro Puerto.

Jiménez Trueba dijo que generar un metro cúbico de agua potable le cuesta al SIAPA 24 pesos con 94 centavos, sin embargo, se cobra a los usuarios solo18 pesos con 16 centavos. Si se autoriza el incremento pedido, el organismo recibiría 20 pesos con 37 centavos por metro cúbico, por lo que aún así habría un déficit.

“Lo que menos pretendemos -y se los digo de la mejor manera- es seguir en un círculo vicioso, una operación y mantenimientos limitados, usuarios insatisfechos, deficiencia en la cobranza, sin posibilidad de inversión en proyectos -porque se necesita para infraestructura-, mala calidad en los servicios y por supuesto, una tarifa con déficit. Lo que necesitamos es un círculo virtuoso, que tengamos una tarifa actualizada, una operación y mantenimiento óptimos y por supuesto, usuarios satisfechos”, explicó.

Las diputadas Gabriela Cárdenas, de MC; María del Refugio Camarena, del PRI, Tonatiuh Bravo, de Hagamos y Tonantzin Cárdenas, de Futuro, señalaron que el SIAPA debe recuperar adeudos de grandes empresas y fraccionamientos.

El legislador sin partido, Alejandro Puerto, pidió que se aplique una auditoría externa a la gestión pasada, para revisar las compras y la contratación de deuda, así como si hay aviadores en la nómina.

“El tema de comenzar con la recuperación de la cartera vencida y también el tema de la inspección de los medidores y el tema de revisar los estimados anuales y que podamos tener una verdadera radiografía de donde está el SIAPA en las diferentes aristas, no solo hablar de las tarifas, sino todas las estrategias que tenemos que hacer garantizar una tener una salud financiera adecuada de este organismo”, precisó Gabriela Cárdenas, en su intervención.

El legislador Tonatiuh Bravo puntualizó: “Ni modo, tengo que decir algo. Tiene que haber un programa de liquidación de personal que no es productivo o que se contrató con parámetros, vamos llamándole políticos en sexenios pasados”.

“¿Quién está revisando las compras públicas del SIAPA? porque no es posible que quienes hacen los estudios de análisis de calidad del agua, no tengan ni los guantes, ni la calidad del material específico de los guantes para hacer un análisis. Claro que el agua va a llegar como sea que pueda llegar, si es que llega”, preguntó Tonantzin Cárdenas a los funcionarios.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, expuso que este año se hará una inversión de 1,200 millones para diversas obras y trabajos, entre ellos la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, que tiene una antigüedad de 70 años. Aclaró que se hará con dinero del erario, no de recursos propios del SIAPA.

“Realmente, la mayoría de la inversión se va al SIAPA. No sale de la tarifa, porque la tarifa no nos daría para eso. De las auditorías, se lo dejo al director del SIAPA. yo creo que ahí valdría la pena hacer incluso una auditoría de 360 grados, que no sea solo tema administrativo, sino también operativo, etcétera”, respondió

El titular del SIAPA advirtió que este año se va a tener mayor rigor para cobrar a los deudores y para ello podrían contratarse a despachos particulares. Agregó que en enero de este año se recibieron 68 quejas por agua turbia, por 231 y 122 que se recibieron los meses de enero de 2024 y 2023, respectivamente.