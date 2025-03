Rancho en Teuchitlán ya había sido procesado; investigarán a funcionarios por probable omisión

El rancho de exterminio en Teuchitlán ya había sido procesado en septiembre de 2024, sin embargo, pudieron presentarse omisiones en la investigación por no haber encontrado los tres hornos crematorios que el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco reportó, debido a ello se investigará a quienes estuvieron a cargo por parte de la Fiscalía de Jalisco, informa el gobernador Pablo Lemus Navarro.



En esa primera ocasión intervino la Guardia Nacional, en aquel entonces, se rescataron a dos personas, se detuvieron a 10 más, posteriormente, quedó el predio bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco.



“Fue descubierto en el mes de septiembre (de 2024), en aquel entonces se tuvo que haber hecho la investigación y posible localización de restos, si esta Ministerio Público no hizo su trabajo, por supuesto que será sancionada”, explica el gobernador Pablo Lemus.



“Vamos a hacer la investigación para ver si hay omisiones de parte de un funcionario. Quiero decirle a todos los colectivos: vamos a seguir trabajando con ellos para la localización de sus seres queridos”, añade el gobernador.



La presidenta de la República Claudia Sheinbaum calificó de terrible lo ocurrido en Teuchitlán, además de señalar que la Fiscalía General de la República pudiera atraer la investigación ante la omisión de las autoridades locales, reconoce que Pablo Lemus ha cooperado y estado presente para lo requerido.



Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas reclaman que se debe de llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva en este predio hasta que se confirme que ha sido totalmente procesado y no dejar ni un cuerpo sin descubrir, piden a la Fiscalía que no concluyan las labores y anuncian que acudirán al rancho para mantener el trabajo.