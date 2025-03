Informa Pablo Lemus a líderes de colectivos, acuerdos con la Federación referentes a Teuchitlán

A fin de mantener un diálogo de frente, abierto y permanente, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, se reunió la tarde de este miércoles con líderes de colectivos de búsqueda de personas como Guerreros Buscadores de Jalisco, FUNDEJ, Luz de Esperanza y de Lagos de Moreno, para informar sobre los acuerdos establecidos con el Gobierno de México referentes a los sucesos de Teuchitlán.

“Es muy importante que ustedes supieran que la actitud de nosotros es proactiva, o sea, no es decir `pues no fue en mi Administración, ya es un delito federal o lo atrajo la FGR’ y nosotros ya no hacemos nada. Por el contrario, nosotros vamos a seguir trabajando”, subrayó el Gobernador de Jalisco, quien destacó que se trabajará en este predio hasta esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El Gobierno de México tendrá colaboración en esta investigación, a través de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda —perteneciente de la Secretaría de Gobernación— y el Centro Nacional de Inteligencia, en colaboración permanente con el Gobierno de Jalisco.

Lemus Navarro reiteró la voluntad, acompañamiento, apoyo y actuación del Gobierno de Jalisco para seguir trabajando de la mano de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y avanzar en la atención de esta agenda prioritaria para el Gobierno de Jalisco.

En el diálogo se encontraron presentes Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete; Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco; Blanca Trujillo Cuevas, Vicefiscal de Personas Desaparecidas y Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado.

Estas acciones se suman a los trabajos celebrados hoy en la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, con la participación de autoridades del Gabinete de Seguridad Estatal, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional.