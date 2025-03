Sin acuerdos para que el Congreso de Jalisco apruebe Reforma Judicial local

Ante la falta de acuerdos entre las ocho bancadas del Congreso de Jalisco, todo indica que no se aprobará en estos días la Reforma Judicial a escala local.

El plazo que fijó la Reforma Judicial federal es que los estados deben armonizar las leyes locales, a más tardar el 15 de marzo. Sin embargo, ni siquiera existe un dictamen listo para discutirse en comisiones.

El líder de la bancada de MC, José Luis Tostado Bastidas, así lo señaló y dijo que es preferible aplazar la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, para hacerla bien, que apresurar su votación en el pleno.

“No vamos a tener Reforma Judicial esta semana, es muy poco probable, prácticamente no sería posible, ni correcto. No tenemos un dictamen que estuviéramos ahora analizando para poderlo llevar al pleno, aunque podemos sesionar cualquier día de la semana, previo a eso, necesitamos que la Comisión de Puntos Constitucionales presente la propuesta de un dictamen, que se vote en su caso afirmativamente y luego llevarlo a la discusión. La verdad, hay que decir las cosas como son, en la realidad, no veo condiciones para que tengamos aprobada la reforma, de aquí al 15, como es el plazo previsto en la Constitución federal”, enfatizó Tostado.

El líder parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, insistió en que en los próximo dos días puede votarse la Reforma Judicial local, sin embargo, reconoció que no hay acuerdos en la forma de seleccionar a los candidatos a jueces y magistrados. Los morenistas insisten en que sea por el método de insaculación o tómbola.

“Nosotros seguimos insistiendo que es posible llegar a un acuerdo para que Jalisco tenga la reforma en tiempo y pueda garantizarle a la ciudadanía, un proceso electivo que limpie toda la corrupción que tiene todo el Poder Judicial. El término fijado por la Constitución son los 180 días naturales que se cumplen el 15 de marzo y nosotros insistimos que es posible y esperamos voluntad política de los otros grupos parlamentarios para cumplir en el término fijado por la Constitución”, afirmó.

Este jueves se convocó a sesión del pleno del Congreso, pero no se incluyó en la orden del día la Reforma Judicial local.