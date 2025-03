Prepara Verónica Delgadillo plan para mejorar luminarias en Guadalajara

Guadalajara no es un municipio que se caracterice por tener mala iluminación, sin embargo, desde el gobierno encabezado por Verónica Delgadillo se han detectado áreas de oportunidad en este servicio para la ciudad, asegura que trabajan en “una gran noticia” para mejorar, sin revelar mayores detalles.



Durante su recorrido por la colonia Independencia Oriente en el martes comunitario, la alcaldesa tapatía les reveló a los vecinos con quien sostuvo un encuentro que trabajan en un plan para intervenir el alumbrado público, mismo que darán a conocer en un par de meses.



“Estamos calculando que, entre dos o tres meses, presentaremos el programa de iluminación. No tenemos un problema, pero podemos ser mucho mejores. Guadalajara ha tenido inversiones importantes y ha implementado estrategias importantes de iluminación en la ciudad, tenemos más de 100 mil luminarias en Guadalajara, somos un municipio bien iluminado, pero sabemos que tenemos áreas de oportunidad, en eso trabajamos para mejorar”, asegura la presidenta municipal Verónica Delgadillo.



Según datos compartidos por Enrique Ávalos, director de Alumbrado Público, en promedio mensual se tienen entre mil 100 y mil 300 reportes por fallas, sin embargo, al inicio de la administración el promedio rondaba en los mil 800 reportes, además, se tiene cada mes entre 66 y 72 reportes por daños y que requieren intervención especial.



Explica el titular de Alumbrado Público que cuentan con un presupuesto superior al millón 600 mil pesos para hacer frente a las reparaciones de las bases, postes, brazos y la luminaria cuando ocurre un accidente y estos se ven afectados.



“Tenemos alrededor de un millón 600 mil pesos específicamente para cuatro casos específicos, accidentes viales, catastróficos, robo y vandalismo, en caso de no cubrir ese fondo, se hacen convenios especiales para poder cubrir”, explica Ávalos.



Añade que, por vandalismo, se tienen alrededor de 700 puntos identificados por año que requieren la atención e inversión para poner nuevamente la luminaria en funcionamiento, esos actos vandálicos se dan, incluso, por personas en situación de calle que cortan cables para obtener la oscuridad suficiente para poder dormir.



“Tenemos alrededor de 700 puntos al año que se van afectando, a veces es el puro robo del cable o van y te lo cortan para apagar la luminaria, el daño no es mayor, pero así es el vandalismo. Hay algunos reportes que lo hacen personas en situación de calle para dormir a gusto, lo hemos detectado”, añade el titular de Alumbrado Público.



En cuanto al plan que presentarán en un par de meses, asegura Verónica Delgadillo sin querer revelar mayores detalles que se está “haciendo un trabajo con las herramientas que tenemos, un reacondicionamiento de las herramientas que tiene el municipio para echar mano”.

Vecinos de Independencia Oriente piden más seguridad ante asaltos y mayor iluminación

Vecinos de la colonia Independencia Oriente, en Guadalajara, reportan que son víctimas de asaltos y acoso en el caso de mujeres y estudiantes que acuden al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, solicitan al Gobierno de Guadalajara que amplíen el patrullaje en sus calles para recuperar la paz.



La propietaria de un negocio cuenta que, por iniciativa propia, colocó luminarias sobre las paredes de su local para generar un ambiente más seguro gracias a la luz que irradian, cuenta con alumbrado público, pero una “ayudadita extra” le ha funcionado para que, quienes han sido víctimas de un asalto, son perseguidos o, en su caso, están siendo acosadas, encuentran en su negocio un espacio seguro.



En los alrededores del CUCS se tiene un programa entre autoridades del municipio y universitarias llamado Sendero Seguro, en el que hay patrullaje constante para evitar actos delictivos en contra de la comunidad universitaria, además, ayuda a mantener en la colonia un ambiente seguro, sin embargo, aseguran vecinos que se requiere ampliar.



“Me ha tocado resguardar a chicas, les hablan a sus familiares para que vengan por ellas porque están muertas del susto porque las venían correteando, las venían persiguiendo, las asaltaron, les sacaron algún tipo de arma o las querían arrinconar en un árbol y pues corren a mi negocio, se ve grande, se ve iluminado, llegan se resguardan, las ponemos a salvo”, confiesa.



Reconoce la propietaria del negocio que sí cuentan con apoyo de la Comisaría de Guadalajara, con el modelo de intervención que pide la presidenta municipal Verónica Delgadillo de tener policías de proximidad, están en comunicación constante, sin embargo, solicitan atención para ampliar el Sendero Seguro a la calle Sierra Morena.

“Sendero Seguro está por la calle Monte Cáucaso, pero nosotros en Sierra Morena somos también un paso para los estudiantes, los chavos se bajan del Macrobús, van por toda Sierra Morena hasta Sierra Nevada y entran a la universidad. Nos ha tocado en varias ocasiones en la noche, cuando empieza a oscurecer y hasta en el día, chavos y chavas que van caminando, se suben las motos a la banqueta, enfrente de mi negocio, les han arrebatado celulares, computadoras”, reporta la propietaria del negocio. Aunque cuenta con luminarias en su negocio y en la calle siguiente reconoce que no hay suficiente iluminación, piden ayuda al Ayuntamiento para iluminar estos espacios.