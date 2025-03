Se descarta que hubiera horno crematorio en el Rancho Izaguirre

Fuentes oficiales han confirmado a Crónica que en el Rancho Izaguirre, del municipio jalisciense de Teuchitlán, no hay indicios de que existiera un horno destinado a quemar cuerpos humanos. Lo que se difundió como un crematorio ha resultado ser una instalación que funciona con madera y no podría alcanzar las temperaturas para incinerar un cadáver. Los trabajos periciales que se realizan en el lugar que ha sido señalado como sitio de reclutamiento y extermino arrojan que no se observa ningún dispositivo o instalación a manera de horno crematorio, diseñado específicamente para incinerar cuerpos de manera controlada y con las necesarias altas temperaturas. Información en poder de La Crónica de Hoy especifica que se detectó una excavación en la que se prendió fuego utilizando leña u otros materiales combustibles semejantes, pero que son completamente inviables para el funcionamiento de un crematorio.

Sheinbaum llama a evitar especulaciones y esperar evidencia cientifica; defiende a AMLO La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo martes en la conferencia mañanera, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero para que informe lo que se encontró en el predio de Teuchitlán, Jalisco y pidió evitar hacer especulaciones de lo que pudo haber y esperar hasta tener evidencia científica. En la conferencia mañanera de este viernes desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que no se trata de un tema político, y reiteró que la FGR ya ha iniciado una investigación relacionada con personas desaparecidas. Enfatizó que no minimiza el tema, al tiempo que enfatizó la disposición de su gobierno de apoyar a los familiares de personas desaparecida: “nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas”, aunque en el caso específico del caso de Jalisco, señaló que ha habido versiones de “quien sabe cuántas cosas que hay en el predio... a partir de una fotografía y de algunos testimonios ayer”. En este sentido, criticó que en redes sociales comenzaron con el hashtag “narco presidente AMLO”, e incluso, con un visible gesto de hartazgo, la mandataria pidió: “¡ya!, déjenlo en paz... Todo otra vez contra el presidente López Obrador”. Recordó que el resguardo del predio –en donde se había realizado un operativo en septiembre del 2024-, estaba a cargo de la fiscalía estatal. “Más allá de esto, espérense a la información”, y precisó que la víspera estuvieron en el lugar integrantes de la Comisión de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, así como de la FGR, en coordinación con la fiscalía estatal Ante lo delicado del caso, Sheinbaum Pardo reiteró en su llamado de esperar a que haya información del predio, al deslinde de responsabilidades y saber qué hay en el lugar. También se refirió a la información del estado de Tamaulipas en donde presuntamente encontraron un crematorio oficial, con permiso, aunque reconoció que todavía no contaba con mayor información por parte del Gabinete de Seguridad. La mandataria reiteró su solidaridad con siempre con las víctimas de familiares desaparecidos y subrayó el trabajo que se realiza para poder apoyar en la búsqueda “y al mismo tiempo que este delito tan terrible disminuya cosa que también es falsa, es mentira, es falso que haya más desaparecidos que homicidios”.