Sindicato del SIAPA pide a legisladores que avalen incremento de 12.5% a las tarifas del agua

El Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA) se reunió en el Congreso local, con los diputados Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer, coordinadores de las bancadas de Futuro y del Partido del Trabajo (PT), respectivamente, a quienes les solicitaron que avalen el incremento de 12.5% en las tarifas de agua para este año.

Luis Alejandro Castillo, líder del SEPSIAPA e integrantes del comité directivo del gremio mayoritario, explicaron a los legisladores que es importante que se autorice un aumento a la tarifa del agua, ya que en 2023 y 2024 no hubo incrementos. De no darse esa alza, el organismo no tendría recursos para otorgar un incremento salarial por encima del índice anual de inflación y no habría dinero para adquirir equipos, vehículos y herramientas que requieren para desempeñar su trabajo.

Los representantes del sindicato también relataron actos de corrupción que se dan en el SIAPA. Por ejemplo, señalaron que cuando hay adeudos de 50 mil pesos o más, hay personas del organismo que hablan con el deudor “en corto”, le piden 10 mil pesos a cambio de reducir la deuda a 10 mil pesos. Así, el usuario paga 20 mil pesos y deja de pagar el adeudo original que tenía de 50 mil pesos. Esa sangría afecta a las finanzas del SIAPA, señalaron.

En la reunión efectuada en el salón “Guillermo Ramos Ruiz”, la legisladora Tonantzin Cárdenas dijo con claridad que ella no le teme a votar a favor del aumento a las tarifas del SIAPA si eso va a beneficiar a los trabajadores y al propio organismo para capitalizarse y mejorar la calidad del agua que se da a los hogares.

Sin embargo, también dejó en claro que no se puede aprobar un incremento a las cuotas que deben pagarse al SIAPA, sin ponerle “candados” a los actos de corrupción y aumentar los “ojos ciudadanos” que supervisen las compras y las decisiones que toman el Comité de Tarifas y la Junta de Gobierno.

Por ello, la coordinadora de Futuro afirmó que solicitará que un representante de uno o de los dos sindicatos que tiene el SIAPA, se incluyan con un asiento en la Junta de Gobierno. Agregó que el director del organismo, Antonio Juárez Trueba, debe presentar un programa de cobro a los grandes deudores del servicio de agua.