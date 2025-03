Para crear Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres hay que realizar Parlamento Abierto

La impunidad en Jalisco en los delitos contra las niñas y las mujeres en razón de género es de 99 por ciento. Por ello, se hace urgente que en el estado se autorice la creación de una Fiscalía Especializada, indicó la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, quien preside la comisión legislativa de Igualdad Sustantiva y de Género.

La legisladora presentó en la sesión del pleno efectuada el jueves pasado, una propuesta para que el Poder Legislativo realice una consulta en forma de Parlamento Abierto.

La idea es preguntarle a las y los especialistas y a las víctimas el por qué el Congreso local debe aprobar esta Fiscalía Especializada de Delitos en Materia de Violencia hacia las Niñas y las Mujeres.

“Es muy importante reconocer que requerimos una Fiscalía Especializada, que durante muchos años las mujeres hemos vivido la impunidad en todos los delitos contra las niñas y las mujeres. Por eso la urgencia de que esta Fiscalía se apruebe para que el estado tenga la garantía para las mujeres para la investigación de los delitos de violencias contra las niñas y las mujeres”.

La Fiscalía Especializada ya se autorizó a escala federal en la ley en la materia, por lo que Jalisco lo que debe hacer es “armonizar” las leyes locales al esquema de investigación que ya se aplica en el ámbito federal, expuso Candelaria Ochoa.

“Por eso estamos proponiendo que haya Parlamento Abierto, que todas y todos podamos opinar y traer no solamente la información, sino las quejas y las propuestas de por qué hoy hay tanta impunidad, de por qué hoy no se investigan estos casos, de por qué no hay una política de prevención, de por qué el Poder Judicial nos sigue debiendo a las mujeres, seguimos con Fiscalía omisas, con Fiscalías que menosprecian los delitos contra las mujeres”, subrayó.

La propuesta de la Fiscalía Especializada se hizo desde el 25 de noviembre Día de la No Violencia contra las Mujeres y cuatro meses después, la autora, Candelaria Ochoa, se plantea que el Congreso local haga estas sesiones de consulta por medio de Parlamento Abierto.

La iniciativa tiene el respaldo de las bancadas de Morena, Futuro y de Hagamos.