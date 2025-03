Fumigaciones urgentes para frenar el dengue en Jalisco

Refuerzan fumigaciones para frenar el dengue en Jalisco Autoridades y ciudadanos intensifican acciones preventivas ante el aumento de casos de dengue en el estado. (Especial)

Ante el preocupante incremento de casos de dengue en Jalisco, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, presentó un acuerdo legislativo que solicitó a las autoridades estatales y municipales, a coordinar esfuerzos para intensificar fumigaciones y campañas de concientización en todas las comunidades y escuelas del estado.

“El dengue ya no es una enfermedad de temporada. Cada vez afecta a más familias y pone en riesgo la vida de niños, adultos mayores y personas vulnerables. No podemos ser indiferentes, debemos actuar ya”, enfatizó la legisladora.

Jalisco ocupa el primer lugar nacional en casos de dengue, con más de 400 enfermos confirmados en lo que va del año. Las autoridades sanitarias han advertido que el mosquitoAedes aegypti, transmisor del virus, ya no desaparece en invierno, lo que significa que el riesgo es permanente.

“La gente está preocupada porque en sus colonias hay brotes de dengue y no siempre se están tomando las medidas necesarias. Hay familias que han perdido seres queridos por esta enfermedad. Necesitamos que el gobierno actúe con urgencia y, al mismo tiempo, que la ciudadanía se involucre en la prevención”, señaló la legisladora.

El acuerdo legislativo de Yussara Canales busca una solución integral con dos ejes fundamentales:

Fumigaciones en todo Jalisco: Se exhorta a la Secretaría de Salud y a los 125 municipios a realizar fumigaciones constantes en las zonas más afectadas y en todas las escuelas del estado. Campañas de concientización comunitaria: Se plantea reforzar la difusión del mensaje “Lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos, no hay mosquito, y sin mosquito, no hay dengue”, utilizando redes sociales, medios de comunicación y trabajo en campo para llegar a todas las familias.

“Si no prevenimos, los hospitales se llenarán de pacientes con dengue grave. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde”, advirtió Canales.

El 80% de los criaderos de mosquitos están en los hogares, lo que hace indispensable que las familias participen activamente en la prevención. La representante propular enfatizó que la responsabilidad es compartida: “El gobierno debe garantizar fumigaciones y control del virus, pero cada hogar también tiene que contribuir eliminando recipientes con agua acumulada y manteniendo sus espacios limpios”.

El dengue es una enfermedad viral que puede causar fiebre hemorrágica y shock, poniendo en peligro la vida de los afectados. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor en las articulaciones, erupciones en la piel, náuseas y vómito.

Actualmente, no existe una vacuna de acceso masivo contra el dengue, por lo que la prevención y el control del mosquito son la única barrera efectiva contra la enfermedad.

Para la diputada Yussara Canales, esta lucha no es solo una cuestión de salud pública, sino de justicia social: “Las comunidades con menos recursos son las más afectadas. Si no actuamos, las familias más vulnerables seguirán padeciendo esta enfermedad año tras año. No podemos normalizar el dengue como algo inevitable”, finalizó.