Impulsan nuevo organismo de transparencia que reemplazar la extinción del ITEI

El Congreso de Jalisco tiene 87 días para “armonizar” las reformas en materia de transparencia que autorizó el Congreso federal. Si no se hace nada, en ese lapso, va a desaparecer el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI) y no habrá otro organismo que lo releve.

Por ello, el legislador del PAN, César Madrigal, hizo un llamado a los 37 legisladores locales para que aprueben la creación del Instituto Jalisciense de Transparencia e Información Pública (Ijaltei), que reemplazaría al que ITEI que tiene los días contados.

Diputado César Madrigal

“En mi caso, el pasado 13 de enero presenté una iniciativa para crear un organismo autónomo que pueda exigirle transparencia a los tres poderes de Jalisco: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los 125 municipios, a partidos políticos, etcétera. Como viene la reforma que hizo Morena, si se llega a los 90 días y no cambia nada y nose reforma la Constitución de Jalisco para crear un organismo garante de transparencia, ya no va a a existir en Jalisco un organismo independiente que garantice el derecho a la información”, subrayó.

El viernes pasado se concretó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En ese contexto, el legislador César Madrigal señaló que Jalisco puede evitar lo mismo que ya sucedió a escala federal, con la extinción del Inai.

“Si algún ciudadano le pregunta a la presidenta municipal de Guadalajara cuánto gastó en su reciente viaje a París, si se fue o no en primera clase, qué tipo de hoteles usó, quñe tipo de transporte, en que restaurantes estuvo, si el Ayuntamiento niega esa información, acude el ciudadano ante el ITEI, presenta un recurso de revisión, el ITEI le da tres días para que presente esta información. Si no la da, se presenta una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción. Con este sistema de Morena ¿qué va a suceder en 87 días si no se hace nada en Jalisco?, quien pida información de este viaje de la presidenta a París, el gobierno no le va a dar información”, indicó.

Al Itei le quedan menos de tres meses de vida y se quedarán sin empleo 100 trabajadores del organismo público, así como sus tres comisionados ciudadanos.